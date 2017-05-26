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26 мая 2017
14:11  26 мая 2017 0

«Ходить только с фонарем». В Нижнем Тагиле перестали освещать тротуары по вечерам. ФОТО

На Вагоностроительном проспекте темноФото: соцсети

Жители Нижнего Тагила недовольны переменами в городском освещении. Как считают горожане, после установки новых фонарей стало тяжело ходить вечером по городу.

«Советские фонари освещали и проезжую часть, и пешеходную дорогу. Новые фонари — только проезжую часть. Как ходить вечером? Вот вам светлый город», — написал в одном из городских пабликов местный житель, сопроводив пост фотографией темного тротуара.

«Летом еще не так страшно, так как темнеет поздно. А вот зимой… После работы возвращаться темно. И в каком бы районе я ни жила, везде одинаково», — отметила горожанка Евгения Рамазановна.

«Согласна с автором. О пешеходах никто не подумал. Ходить теперь только с фонарем», — считает Лариса Толмачева. «В Союзе о людях думали, а не о выполнении плана», — решил Федор Савватин.

В управлении городским хозяйством города к претензиям горожан отнеслись спокойно. «А кто сказал, что раньше фонари работали по ГОСТу? Главное, чтобы были освещены проезжая часть и социально важные объекты. Работа всего уличного освещения сейчас соответствует государственным нормативам», — прокомментировали «URA.RU» в ведомстве.

Отметим, что, по словам горожан, уличное освещение в Тагиле не работает с полуночи до 5 утра. Ранее столбы уличного освещения стали причиной ссоры местной администрации и интернет-провайдеров — в конфликт вмешалась даже Федеральная антимонопольная служба.

Данил Бардин
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