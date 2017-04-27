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Ученики инструктора-шарлатана постоянно попадали в ДТП 8. Холманских с Пономаревым отчитали Высокинского 20:39 27 апреля 2017 3 «По освещенным улицам народу с вилами ходить удобнее». В Нижнем Тагиле прогнозируют народные бунты из-за интернета За тагильских провайдеров вступилась УФАС Фото: Сергей Леонов © URA.RU В Нижнем Тагиле в противостояние операторов связи и мэрии вмешалось УФАС. Ведомство предупредило власти, что необходимо предоставлять провайдерам муниципальное имущество — опоры связи для размещения на них линий связи, и получать для этого техусловия у частной компании («Швабе-Екатеринбург») не надо. В УФАС заверили, что мэрия исполнила предупреждение и разослала провайдерам соответствующие документы. Пока, как заявили «URA.RU» в нескольких компаниях связи, они таких писем не получали. 24 апреля в УФАС поступило письмо из администрации Нижнего Тагила, в котором власти обязываются исполнить предупреждение, вынесенное мэрии 5 днями раньше. Это «URA.RU» подтвердили в пресс-службе ведомства. Все началось с того, что Тагил решили сделать светлее. Однако это же может оставить его без интернета и связи вообще Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 19 апреля антимонопольщики потребовали предоставить провайдерам место на опорах для проводов. УФАС также требует от мэрии прекратить демонтаж линий связи. Это новый этап в примерно двухлетней войне. В 2015 году в Нижнем Тагиле началась реализация муниципальной программы «Светлый город», в городе начали заменять опоры освещения. Однако именно на этих сооружениях располагались провода интернет-компаний. Десять крупнейших операторов обязали не только демонтировать за свой счет кабели, но и вообще избавиться от них. «Разговор был в стиле — убирайте и все, никаких вопросов и альтернатив больше вообще быть не может. Интернет теперь, мол, у нас волновой, он и без проводов справится. Мы просто ужаснулись, насколько низкий уровень компетенции тагильских чиновников», — говорит представитель одной из компаний. Однако по одним и тем же каналам поставляется не только «гражданский» интернет, но и связь для ФСБ, «скорой», больниц, МЧС, военных, Росгвардии и т. п. В Тагиле ситуация осложняется тем, что в некоторые районы города идет лишь одна цепочка столбов и прокладывать связь можно только по ним. Город также — некая точка, от которой идут провода, «поставляющие» интернет далее на север области. Если не переносить кабели, а просто обрубить их, то без связи останутся и экстренные службы, например, Серова. Провайдеры попросили более мягкого варианта переноса проводов. Но выяснилось, что новые опоры — а их устанавливает частная компания, выигравшая полумиллионный контракт на обновление городского освещения — вообще не предназначены для того, чтобы на них были размещены воздушные линии оптической связи. «Но чиновники мэрии этого вообще не понимали. Тогда мы приехали к мэру Носову, это было около года назад. Носов — прям молодец — тогда решил вопрос очень гибко. Сказал, что никак на новые столбы не повесить провода, нет креплений там для этого, что провода надо уносить под землю. Сказал, что нам будет режим наибольшего благоприятствования. Мы уехали окрыленные», — говорит один из операторов, который тогда присутствовал на встрече. Компаниям предложили перенести провода в подземную канализацию, которая принадлежит «Ростелекому». Однако компания выставила огромный ценник за свои услуги, по оценкам участников рынка, примерно в пять раз выше, чем в среднем по России. Но потом — вот уже ровно год — не происходит вообще ничего. «У нас вообще все готово, документы, предложения, письма. Мы готовы переносить провода по схеме, предложенной мэром города. Но со стороны обычных чиновников — просто тишина — никаких вообще движений. Мы написали, наверное, тысячу писем в Тагил, нас уже секретарши в приемных боятся. Но мэрия молчит. Вообще, они как будто не слышали, что сказал Носов», — удивляется гендиректор компании ИНСИС Артем Черанев. Операторы связи в Нижнем Тагиле не против убрать провода со столбов. Они не понимают — куда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сейчас провайдеры тоже уверены, что предупреждение от УФАС ничего существенно не изменит в Нижнем Тагиле и ситуация по-прежнему останется патовой. С одной стороны — город действительно надо делать светлее и чище, и замена светильников — дело хорошее. С другой стороны, если оставить город без связи между районами, то, выражаясь словами одного из операторов связи, «народ выйдет на улицы, потому что „скорая“ ни к кому не приедет. Хотя есть и плюс — по светлым улицам с вилами до мэрии ходить гораздо удобнее». В администрации Тагила заверили, что уже два года пытаются договориться с провайдерами. «За это время мы мотивированно объяснили, что на вновь создаваемом имущественном комплексе мы не имеем технической возможности разместить сети ВОЛС. При этом мы со своей стороны предоставили все возможности для прохождения этих сетей под землей. Договорились с „Ростелекомом“ о предоставлении технической возможности прохождения по их кабельным каналам на льготных условиях. Составили график и предусмотрели отсрочку для реализации любого варианта, прежде чем мы перейдем к демонтажу старых опор. При этом мы до сих пор считаем факт нахождения этих сетей на опорах, мягко говоря, незаконным. Размещение было выявлено в ходе инвентаризации в 2013—2014 годах. До этого провайдеры заключали договор с Тагилэнергосетями, которые занимались эксплуатацией систем наружного освещения и не являлись собственниками», — говорит заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Константин Захаров. Юлия Литвиненко © Служба новостей «URA.Ru» {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий