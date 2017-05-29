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Главные новости Свердловской области
01:40  29 мая 2017 0

Дослужилась до майора: свердловские полицейские вычислили коллегу, сделавшую карьеру с фальшивым дипломом

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Девушка еще в 2004 году сдала в отдел кадров поддельный диплом о высшем юридическом образованииФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудница свердловской полиции в настоящее время находится под подпиской о невыезде в связи с уголовным делом, расследуемым по статье 327 УК РФ — «использование заведомо подложного документа». В случае, если вина женщины будет доказана, ей грозит не только увольнение по отрицательным мотивам, но и уголовное наказание.

Речь идет о дипломе о высшем юридическом образовании, якобы полученном в Уральской государственной юридической академии (ныне — университета), и сданном в кадровое подразделение еще в 2004 году.

Как сообщает «АиФ-Урал» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, до последнего момента женщина, перешедшая на службу в полицию в связи с реорганизацией Федеральной миграционной службы, была на хорошем счету у руководства. Вычислить нарушительницу смогли сотрудники управления собственной безопасности полицейского главка.

В настоящее время материалы, собранные на сотрудницу полиции, переданы для изучения в Следственное управление СКР по Свердловской области.

В соответствии с УК РФ, подделка документов наказывается штрафом до 80 тысяч рублей или в размере дохода за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев.

Евгений Александров
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