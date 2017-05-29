13:48 29 мая 2017 0

Житель Верхотурья устроил тайник для наркотиков в колодце Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

В районном суде Верхотурья вынесен приговор 41-летнему местному жителю Андрею Герасимову. Мужчина обвинялся по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в крупном размере».

«Герасимов, используя для передачи наркотического средства тайник, оборудованный в одном из колодцев города, незаконно сбыл за 700 рублей смесь, в состав которой входит синтетическое наркотическое средство массой не менее 0,37 грамма», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Герасимов будет отбывать двенадцатилетний срок в колонии строгого режима, а также заплатит штраф 50 тысяч рублей.