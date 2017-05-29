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29 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:46  29 мая 2017 0

Екатеринбургская полиция расследует избиение ребенка отцом одноклассника

После нападения взрослого мужчины мальчик попал в больницуФото: mytaganrog.com

Жертвой нападения взрослого мужчины стал 13-летний ученик школы № 82 Никита. Об этом сообщил в редакцию «URA.RU» Игорь Титаев — дедушка мальчика. Поскольку родители ребенка погибли, его воспитывают бабушка с дедушкой.

«Никита шел домой, когда одноклассник Игорь догнал его и попытался избить — у ребят давно плохие отношения. Однако Никита сумел дать отпор, и тот убежал домой и пожаловался, что это Никита первым напал на него и избил, — рассказал „URA.RU“ Игорь Титаев. — Вячеслав Кузьмин, отец Игоря, ничего лучше не придумал, как подкараулить Никиту в переулке, когда он с ребятами шел домой, и на глазах у многих людей несколько раз пнул его, а потом так ударил мальчика по голове, что тот попал в больницу с сотрясением мозга».

Врачи немедленно сообщили об избитом ребенке в полицию.

«В отдел полиции № 2 поступило сообщение о том, что возле дома 21 по улице Сыромолотова произошел конфликт между несовершеннолетним 2003 года рождения и мужчиной 1969 года рождения — отцом его одноклассника. В ходе конфликта мужчина ударил несовершеннолетнего рукой по голове. По данному факту сотрудниками отдела полиции № 2 возбуждено административное производство по статье 6.1.1 КоАП Российской Федерации (побои). Пострадавший уже прошел судебно-медицинское освидетельствование. В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении мужчины к ответственности», — сообщил «URA.RU» Евгений Крюков, сотрудник пресс-группы УМВД России по Екатеринбургу.

По словам Игоря Титаева, повезло, что на домах, возле которых произошел инцидент, были камеры наблюдения и полиция изъяла записи. Мужчина говорит, что на записях видно, кто на кого нападал.

Александр Лукманов
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