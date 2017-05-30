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30 мая 2017
11:12  30 мая 2017 0

В Зауралье пьяный водитель из Свердловской области осужден за оскорбление судьи

Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, именем российской федерации, вердикт, приговор суда
Виновнику к лишению прав добавили исправительные работыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Ревды Свердловской области приговорен к исправительным работам за оскорбление судьи. Решение вынес Шатровский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

В ноябре 2016 года подсудимый после оглашения постановления о лишении его права управления транспортным средством сроком на год за вождение в нетрезвом виде публично высказал в адрес судьи оскорбление, а также слова, «содержащие негативную оценку личности мирового судьи».

Суд признал уральца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвовавшего в отправлении правосудия), и назначил ему наказание в виде 460 часов обязательных работ.

Татьяна Жаткина
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