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30 мая 2017
29 мая 2017
28 мая 2017
13:17  30 мая 2017 1

В Челябинске полицейский попался с банковской картой подозреваемого

Допрос Ройзмана. Екатеринбург, полиция, арест, задержание, тюрьма, за решеткой, заключенный, коробок, прощание
Карьеру нечистоплотного полицейского сломали сотрудники Управления собственной безопасностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-начальника уголовного розыска отдела полиции Центрального района Челябинска Эльдара Ханова подозревают в использовании чужой банковской карты, сообщили «URA.RU» в региональном СУ СКР. Бывший полицейский задержан, в ближайшие 48 часов ему будет избрана мера пресечения.

«По данным следствия, Ханов воспользовался картой подозреваемого по уголовному делу. Он расплачивался ею в торговых точках, а также снимал наличные — в общей сложности на 95 тысяч рублей», — пояснил «URA.RU» официальный представитель СК Владимир Шишков.

В отношении Ханова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ранее, когда полицейского увольняли из органов МВД по отрицательным мотивам, правоохранители говорили о «злоупотреблении служебным положением» (ст. 285 УК РФ). В обоих вариантах максимальное наказание, грозящее Ханову, не превышает четырех лет лишения свободы.

Ранее прокуратура имела претензии к начальнику Ханова: руководителя ОП «Центральный» предлагали отстранить от должности за массовые незаконные отказы возбуждать уголовные дела.

Владимир Васин
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