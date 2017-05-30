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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Челябинской области
23:58  30 мая 2017 0

Уральский олигарх выступит на Петербургском экономическом форуме

Путин на ЧТПЗ и ЭТЕРНО. Челябинск, комаров андрей, путин владимир
Владимир Путин в гостях у Андрея Комарова на трубопрокатном заводеФото: Пресс-служба губернатора Челябинской области © URA.RU

Владелец Челябинского трубопрокатного завода Андрей Комаров выступит на Петербургском международном экономическом форуме в рамках сессии, посвященной механизмам кадрового обеспечения промышленного роста, сообщает пресс-служба ПАО ЧТПЗ.

В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

К участию в дискуссии приглашены президент компании «Boeing Россия/СНГ» Сергей Кравченко, старший партнер McKinsey & Company Ермолай Солженицын, управляющий Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, управляющий директор ООО «Хьюго Босс рус» Йорг Хорхер.

Группа ЧТПЗ с 2011 года готовит специалистов в рамках программы «Будущее Белой металлургии» и является лидером дуального образования в России. За пять лет действия проекта Образовательный центр ЧТПЗ подготовил более 400 квалифицированных рабочих.

Семен Гринберг
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