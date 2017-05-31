Россия высылает из страны эстонских дипломатов

20:06 31 мая 2017 0

В Петербурге объявили персоной нон грата генконсула Эстонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия выдворяет эстонских дипломатов из страны — так страна отвечает на высылку российских дипломатов из Нарвы.

Меры, в частности, коснулись генконсула страны в Санкт-Петербурге и руководителя Псковской канцелярии генконсульства в Санкт-Петербурге. На то, чтобы покинуть страну, у дипломатов есть пять дней, передает «Национальная служба новостей».

О высылке российских дипломатов из Эстонии стало известно в прошлую пятницу, 26 мая. Тогда замглавы МИД России Владимир Титов заявил, что действия Эстонии не останутся без ответа.