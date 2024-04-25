ВСУ пытаются прорвать оборону России у села Терны в ДНР: карта спецоперации 25 апреля

Марочко: нацбаты армии Украины не смогли прорвать обороны ВС РФ у села Терны

25 апреля 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Российская армия не дала украинской прорваться около села Терны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ активизировались около населенного пункта Терны. Продолжаются бои на авдеевском направлении: от военкоров поступают сообщения о зачистке Новобахмутовки. Армия России уничтожила танк Abrams на авдеевском направлении. Интерактивная карта спецоперации и ход военных действий — в материале URA.RU Легенда карты Фото: инфографика URA.RU Пленный боец ВСУ заявил, что западные средства РЭБ неэффективны В зоне спецоперации средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказались неэффективными. Российские беспилотники способны обходить их. Об этом заявил пленные украинский военный Илья Кальдиков. «Это была западная какая-то машинка. Но она оказалась совсем менее эффективна, чем от нее ожидалось. Дрончики так же работали, делали сбросы. Разницы нет», — заявил Илья Кальдиков, передает ТАСС. По его словам, такое оборудование показало такой же результат и на других участках фронта. Конкретно, про какое средство РЭБ говорил военный, не уточняется. ВСУ стали вести охоту на российскую САУ «Мста-С» Армия Украины использует беспилотники «Баба Яга» для атак по гаубицам «Мста-С». В Минобороны РФ уточнили, что они — лакомый кусочек для Киева. Однако техника надежна защищена специальным «обвесом» в виде противодронных сеток на башне орудия и противодронными ружьями. «Мста-С» уничтожает узлы снабжения, места дислокации личного состава ВСУ, тяжелую технику противника. Дальность поражения — 30 километров. Купянское направление ВС РФ уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ. По ним атаковали расчеты минометов «Поднос» группировки «Запад». В Минобороны РФ отметили, что огонь корректировался при помощи беспилотников. Минометы также используются для того, чтобы военные могли успешно продвигаться вперед, расчищая им путь. Донецкое направление В Минобороны РФ рассказали подробности освобождения населенного пункта Ласточкино около Авдеевки. Согласно им, солдаты ВСУ бежали с позиций, бросая оружие, в том числе и иностранного производства. Отмечается, что украинские военные понесли большие потери. Российские военные вошли в центральную часть населенного пункта Новобахмутовка на авдеевском направлении. Об этом сообщает telegram-канал «Рыбарь» со ссылкой на кадры боев. В Минобороны РФ еще не комментировали ситуацию. «Переход Новобахмутовки под контроль ВС РФ существенно осложнит и без того непростое положение противника в западной части Бердычей. Оттуда ему, возможно, придется отступить во избежание „огневого мешка“», — говорится в публикации. Киев использовал нацбатальоны для прорыва обороны около населенного пункта Терны. Однако это не принесло результатов. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, уточнив, что в последнее время ВСУ активизировались на этом направлении. Также на этом направлении ВС РФ уничтожили танк Abrams. Российские военные выслеживали его три дня, чтобы сбросить боеприпас с беспилотника. Херсонское направление В российском подполье заявили, что украинские военкомы стали чаще устраивать облавы на мужчин, которые живут в Херсоне. Вероятно, это связано с попыткой усилить позиции военных на этом направлении. По данным подполья, военкомы выбивают двери. За один обход они забрали с собой пять человек, передает ТАСС. Танк Т-90М «Прорыв» российских десантников уничтожил до отделения солдат ВСУ на правом берегу Днепра. Военные пытались скрыться в разрушенных зданиях. Российский танк ударил по позициям с закрытой огневой позиции. Огонь корректировали беспилотники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ активизировались около населенного пункта Терны. Продолжаются бои на авдеевском направлении: от военкоров поступают сообщения о зачистке Новобахмутовки. Армия России уничтожила танк Abrams на авдеевском направлении. Интерактивная карта спецоперации и ход военных действий — в материале URA.RU В зоне спецоперации средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказались неэффективными. Российские беспилотники способны обходить их. Об этом заявил пленные украинский военный Илья Кальдиков. По его словам, такое оборудование показало такой же результат и на других участках фронта. Конкретно, про какое средство РЭБ говорил военный, не уточняется. Армия Украины использует беспилотники «Баба Яга» для атак по гаубицам «Мста-С». В Минобороны РФ уточнили, что они — лакомый кусочек для Киева. Однако техника надежна защищена специальным «обвесом» в виде противодронных сеток на башне орудия и противодронными ружьями. «Мста-С» уничтожает узлы снабжения, места дислокации личного состава ВСУ, тяжелую технику противника. Дальность поражения — 30 километров. ВС РФ уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ. По ним атаковали расчеты минометов «Поднос» группировки «Запад». В Минобороны РФ отметили, что огонь корректировался при помощи беспилотников. Минометы также используются для того, чтобы военные могли успешно продвигаться вперед, расчищая им путь. В Минобороны РФ рассказали подробности освобождения населенного пункта Ласточкино около Авдеевки. Согласно им, солдаты ВСУ бежали с позиций, бросая оружие, в том числе и иностранного производства. Отмечается, что украинские военные понесли большие потери. Российские военные вошли в центральную часть населенного пункта Новобахмутовка на авдеевском направлении. Об этом сообщает telegram-канал «Рыбарь» со ссылкой на кадры боев. В Минобороны РФ еще не комментировали ситуацию. Киев использовал нацбатальоны для прорыва обороны около населенного пункта Терны. Однако это не принесло результатов. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, уточнив, что в последнее время ВСУ активизировались на этом направлении. Также на этом направлении ВС РФ уничтожили танк Abrams. Российские военные выслеживали его три дня, чтобы сбросить боеприпас с беспилотника. В российском подполье заявили, что украинские военкомы стали чаще устраивать облавы на мужчин, которые живут в Херсоне. Вероятно, это связано с попыткой усилить позиции военных на этом направлении. По данным подполья, военкомы выбивают двери. За один обход они забрали с собой пять человек, передает ТАСС. Танк Т-90М «Прорыв» российских десантников уничтожил до отделения солдат ВСУ на правом берегу Днепра. Военные пытались скрыться в разрушенных зданиях. Российский танк ударил по позициям с закрытой огневой позиции. Огонь корректировали беспилотники.