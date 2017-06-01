{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,54
Динамика за 2 недели
Евро 63,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 июня 2017
16:48  01 июня 2017 0

Путин рассказал о будущем Курил без России

Открытая лицензия от 16.12.10.2016. Япония, Сирия, Пальмира, япония, японский зонт
На японских Курилах разместились бы американские военныеФото: pixabay.com

Если Курильские острова отойдут Японии, на них смогут разместиться американские войска. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями крупных мировых информационных агентств, которая состоялась на полях Петербургского международного экономического форума в четверг, 1 июня.

Как подчеркнул российских лидер, договоренности допускают размещение на Курилах, на которые претендует Токио, американских военных, передает «Федеральное агенство новостей». При этом президент Путин подчеркнул, что демилитаризация островов Курильской гряды со стороны России возможна, но она недостаточна. Для того, чтобы улучшить ситуацию, нужно провести демилитаризацию всего региона.

Лидер РФ добавил, что Москва не собирается ухудшать отношения с США и ничего не боится, но Россия видит, что в Америке продолжается антироссийская кампания и ее развитие непредсказуемо, добавляет агентство Nation News.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров