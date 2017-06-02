Задержанные в Москве террористы ИГИЛ планировали взорвать метро

08:08 02 июня 2017 0

Задержанные в Москве террористы планировали дерзкую атаку на станцию метро Фото: depositphotos.com © URA.RU

Задержанные 25 мая в Москве члены запрещенной в России террористической организации ИГИЛ планировали взрыв на станции метро «Теплый Стан», пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Как выяснилось, в день задержания сотрудники столичного УФСБ провели операцию по арестам сразу в трех квартирах в микрорайоне Ново-Переделкино. В одной из них они обнаружили цех по производству взрывных устройств и самодельную бомбу, замаскированную под огнетушитель. С помощью такой же террористы устроили взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

Трое задержанных признали причастность к изготовлению бомбы, а четвертый заявил, что его использовали друзья. В ходе допросов выяснилось, что один из террористов присягнул на верность ИГ через Telegram, после чего начал агитировать остальных, обещая взамен виллы и большие зарплаты. Но перед этим, пояснял вербовщик, новичкам нужно «проявить себя в России».

Изначально задержанные хотели устроить взрыв в одном из московских ресторанов, но позже решили сделать это на станции «Теплый Стан». Они планировали устроить там стрельбу из автоматов и использовать при атаке гранаты. Все происходящее при этом планировалось заснять на видео. По данным издания, боевикам обещали переезд в Турцию и новые документы, но на деле им отводилась роль смертников, о чем они и не догадывались.

В ночь на 30 мая российские войска в Сирии разгромили крупный отряд террористов, которые пытались вырваться из окруженной Ракки. В результате авиаударов, как отмечает «Газета.Ru», уничтожено около 80 террористов, 36 автомобилей и 17 пикапов с минометами.