{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 июня 2017
02 июня 2017
07:26  03 июня 2017 0

Под горячую руку американцев попали россияне. РФ требует от США разъяснений по санкциям в отношении КНДР

Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
США обвинили российские компании в сотрудничестве с КНДРФото: Анна Майорова © URA.RU

США должны дать разъяснения о введении санкций в отношении представителей России в связи с КНДР. Такое заявление сделал на заседании Совета Безопасности заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков.

Сафронков заявил, что Россия хотела бы услышать разъяснения от «американской стороны в отношении объявленного 1 июня расширения американских санкций в отношении КНДР». Он уточнил, что под санкции попали три российские компании и один гражданин РФ. «Данный шаг вызывает недоумение и глубокое разочарование», — приводит заявление Сафронкова «Газета.Ru».

С 1 июня под санкции США попали Независимая нефтегазовая компания (ННК) Эдуарда Худайнатова, еще одно его дочернее предприятие «ННК Приморнефтепродукт». Эти компании обвинили в поставках нефти КНДР. Кроме того, под санкции попало зарегистрированное в Москве ООО «АРДИС-Подшипник», которое обвиняют в связи с северокорейской корпорацией «Тангун», уточняет РБК.

Санкции введены в отношении россиянина Игоря Мичурина, генерального директора объединенного общества. По данным американского Минфина, он часто выступает в качестве бизнес-партнера представителей «Тангун» в Москве.

Замминистра МИД Сергей Рябков заявил, что Москва сожалеет, что введение США новых санкций произошло уже после прихода к власти в стране Дональда Трампа.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров