07:26 03 июня 2017 0

США обвинили российские компании в сотрудничестве с КНДР Фото: Анна Майорова © URA.RU

США должны дать разъяснения о введении санкций в отношении представителей России в связи с КНДР. Такое заявление сделал на заседании Совета Безопасности заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков.

Сафронков заявил, что Россия хотела бы услышать разъяснения от «американской стороны в отношении объявленного 1 июня расширения американских санкций в отношении КНДР». Он уточнил, что под санкции попали три российские компании и один гражданин РФ. «Данный шаг вызывает недоумение и глубокое разочарование», — приводит заявление Сафронкова «Газета.Ru».

С 1 июня под санкции США попали Независимая нефтегазовая компания (ННК) Эдуарда Худайнатова, еще одно его дочернее предприятие «ННК Приморнефтепродукт». Эти компании обвинили в поставках нефти КНДР. Кроме того, под санкции попало зарегистрированное в Москве ООО «АРДИС-Подшипник», которое обвиняют в связи с северокорейской корпорацией «Тангун», уточняет РБК.

Санкции введены в отношении россиянина Игоря Мичурина, генерального директора объединенного общества. По данным американского Минфина, он часто выступает в качестве бизнес-партнера представителей «Тангун» в Москве.

Замминистра МИД Сергей Рябков заявил, что Москва сожалеет, что введение США новых санкций произошло уже после прихода к власти в стране Дональда Трампа.