Группировки ВСУ, находящиеся в Красноармейске и Димитрове (украинские названия — Покровск и Мирноград соответственно), полностью находятся под огневым контролем российских войск. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Сейчас обе группировки противника и в Красноармейске, и в Димитрове находятся под полным огневым контролем», — сказал Игорь Кимаковский, его слова передает ТАСС. Советник главы ДНР уточнил, что российские операторы беспилотников также взяли под наблюдение все дороги, ведущие из этих городов.
Ранее стало известно о продвижении российских войск на октябрьском, красноармейском и днепропетровском направлениях, об этом пишет «Царьград». Наиболее успешным участком фронта для ВС РФ на уходящей неделе стал именно район Красноармейска, а также на южнодонецком направлении, на границе ДНР и Запорожской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, его слова передает MK.RU.
