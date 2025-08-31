«Под полным огневым контролем»: ВС РФ прижали украинские войска в двух важных городах ДНР

Российские войска взяли ВСУ под огневой контроль Красноармейске и Димитрове
ВС РФ контролируют группировки украинских войск в важных городах
ВС РФ контролируют группировки украинских войск в важных городах
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группировки ВСУ, находящиеся в Красноармейске и Димитрове (украинские названия — Покровск и Мирноград соответственно), полностью находятся под огневым контролем российских войск. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Сейчас обе группировки противника и в Красноармейске, и в Димитрове находятся под полным огневым контролем», — сказал Игорь Кимаковский, его слова передает ТАСС. Советник главы ДНР уточнил, что российские операторы беспилотников также взяли под наблюдение все дороги, ведущие из этих городов.

Ранее стало известно о продвижении российских войск на октябрьском, красноармейском и днепропетровском направлениях, об этом пишет «Царьград». Наиболее успешным участком фронта для ВС РФ на уходящей неделе стал именно район Красноармейска, а также на южнодонецком направлении, на границе ДНР и Запорожской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, его слова передает MK.RU.

