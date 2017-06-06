12:59 06 июня 2017 0

Гаффнер не смог продавить грамоту для своего родственника Фото: Анна Майорова © URA.RU

Областной Депутат Илья Гаффнер подписал ходатайство о награждении Почетной грамотой Законодательного собрания Свердловской области своего родственника, главу Белоярского городского округа Павла Юдина. Об этом сообщили «URA.RU» коллеги парламентария.

Илья Гаффнер ходатайствует о награждении Юдина с формулировкой «за высокий вклад в развитие местного самоуправления». Этот тот самый Павел Юдин, отставку которого неоднократно требовал прокурор Свердловской области Сергей Охлопков. Прокурор обвинял Юдина в том, что тот не подготовил поселок Белоярский к зимнему отопительному сезону и люди замерзали. В прокуратуре отмечали, что в «ведомстве будут добиваться привлечения к ответственности виновных должностных лиц, вплоть до их увольнения, невзирая на занимаемые ими посты. В прокуратуре зафиксировали значительное количество нарушений прав граждан на надлежащее обеспечение коммунальными услугами в Белоярском городском округе».

По итогу проверок Юдину были назначены личные штрафы. Однако он оскандалился и в данной ситуации — он оплачивал свои взыскания за счет местного бюджета. Материалы по данному факту Белоярская межрайонная прокуратура направила в следственные органы для уголовно-правовой оценки его действий, а также предъявила в суд иски о взыскании с Юдина в пользу Белоярского ГО денежных средств, направленных из бюджета на погашение его личных штрафов.

В скандалах отличились и соратники Юдина. В 2016 году судом был приговорен к штрафу в размере 150 тыс. рублей Сергей Вшивков, начальник МУП «Отдел капитального строительства, газификации и ЖКХ». Накануне, 5 июня 2017 года был вынесен приговор заместителю Юдина по ЖКХ Сергею Прохоренко. Его признали виновным в получении взятки и приговорили к 9 годам колонии строгого режима со штрафом 233 млн рублей.

Работу Юдина оценили 25 мая на местной Думе. Только семь депутатов из двадцати поставили Павлу Юдину оценку «удовлетворительно», выслушав отчет о результатах его работы в 2016 году.

«Такое представление несправедливо и скандально, в итоге оно отозвано, награждения Юдина не будет», — сообщил «URA.RU» Михаил Вегнер, депутат Законодательного собрания Свердловской области.

Сам Илья Гаффнер, напомним, скандально прославился, когда предложил россиянам меньше есть в условиях кризиса.