Лось выскочил перед приближающимся автомобилем на трассе Екатеринбург-Тюмень. От сильного удара животное погибло на месте.
ДТП произошло 17 июля ранним утром на 78-м километра трассы Екатеринбург-Тюмень.
«Столкновение произошло в 04.15 утра в Богдановичском районе у поворота на село Боровое. Водитель 1979 г. р. на „Тойоте Камри“ совершил наезд на дикое животное, лося, который выбежал на проезжую часть дороги», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
По данным автоинспекции, животное погибло на месте. Водитель не пострадал, автомобиль после столкновения требует ремонта.
В 2016 году екатеринбуржец разбил машину в аварии, произошедшей из-за бобра на челябинской трассе. Автолюбитель не заметил крупного грызуна, удар был такой сильный, что машина после столкновения оказалась не на ходу.