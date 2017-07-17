{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,07
Динамика за 2 недели
Евро 67,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 июля 2017
16 июля 2017
Главные новости Свердловской области
13:08  17 июля 2017 7

Лось устроил аварию на свердловской трассе. Животное погибло на месте

При столкновении с животным никто из людей не пострадалФото: ГИБДД по Свердловской области

Лось выскочил перед приближающимся автомобилем на трассе Екатеринбург-Тюмень. От сильного удара животное погибло на месте.

ДТП произошло 17 июля ранним утром на 78-м километра трассы Екатеринбург-Тюмень.

«Столкновение произошло в 04.15 утра в Богдановичском районе у поворота на село Боровое. Водитель 1979 г. р. на „Тойоте Камри“ совершил наезд на дикое животное, лося, который выбежал на проезжую часть дороги», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

По данным автоинспекции, животное погибло на месте. Водитель не пострадал, автомобиль после столкновения требует ремонта.

В 2016 году екатеринбуржец разбил машину в аварии, произошедшей из-за бобра на челябинской трассе. Автолюбитель не заметил крупного грызуна, удар был такой сильный, что машина после столкновения оказалась не на ходу.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров