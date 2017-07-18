В Московской школе управления «Сколково» в рамках программы развития моногородов прошла презентация программы «Город Верхняя Салда — большая ПерШпектива». Ее цель — развитие городской инфраструктуры и экономического потенциала.
Программа предусматривает изучение альтернативных источников экономического роста моногородов. На площадке «Сколково» обучение прошли представители 319 муниципалитетов, государственных корпораций и бизнес-сообществ из разных регионов России. Верхняя Салда была представлена руководством городской администрации, представителем особой экономической зоны «Титановая долина» Дианой Костыревой, заместителем главного бухгалтера корпорации ВСМПО-Ависма Надеждой Евдокимовой и бизнесменом Максимом Назаровым.
По словам Назарова, в ходе занятий преподаватели разбирали возможные варианты ухода городов от монозависимости. При рассмотрении кейса Верхней Салды речь шла о градообразующем предприятии — ВСМПО. Специалисты «Сколково» предложили бизнесу присмотреться к таким объектам инфраструктуры, которые бы делали Салду еще лучше и были бы достойны современного высокотехнологичного предприятия.
«Один из разработанных нами проектов как раз связан со строительством центра инноваций на базе „Титановой долины“, где предполагается собрать лучшие умы города, региона, страны и даже мира, которые и будут разрабатывать новые идеи. Другое направление — это развитие новых сфер для малого и среднего предпринимательства. Как бизнесмен, могу с уверенностью сказать, что в Салде есть пробел в сфере социальных услуг, общепита, проведения досуга», — рассказал Максим Назаров.
«Мы делали проект, который предусматривает перспективу развития нашего моногорода до 2030 года. Идея программы — не анализировать прошлое или оценивать настоящее, а суметь заглянуть в будущее. И разработать такие шаги, чтобы приблизиться к нему, к той мечте, которую мы нарисовали, — пояснила вкратце участница команды Надежда Евдокимова. — Но мечта тоже должна быть достаточно реальная, обоснованная. В цифрах, в предпосылках, в алгоритме действий».
Назаров считает, что при поддержке местных властей и Корпорации ВСМПО-АВИСМА у предпринимателей появятся гарантии будущих вложений. Помимо этого, для привлечения инвестиций необходимо уделить существенное внимание развитию городской инфраструктуры. «Наш проект „Город Верхняя Салда — большая ПерШпектива“ включает в себя несколько подпрограмм, реализовать которые мы рассчитываем до 2022 года. Почему „ПерШпектива“? Мы решили отталкиваться от истории Демидовых. И вспомнили, что нынешняя улица Ленина называлась Першпективной. Проект предусматривает строительство „Демидовского квартала“, реконструкцию аллеи салдинской славы и открытие „Космопарка“ на базе парка имени Гагарина», — сказал Назаров.
Проект верхнесалдинской делегации был отмечен главой департамента программ развития моногородов Евгением Подшиваловоым в качестве главного претендента на гран-при, а министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских назвал презентацию лучшей среди уральских претендентов.