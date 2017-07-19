Автобус 160-го маршрута вылетел в кювет в Перми на улице Якутской. Травмы получили 13 человек. Предположительно, водитель заснул за рулем от усталости.
В Дзержинском районе города автобус «НЕФАЗ», следующий по маршруту Краснокамск — Пермь, не справился с управлением на повороте, съехал в кювет, а затем врезался в дерево.
«По последним данным, пять человек госпитализированы в медсанчасть N11, четыре человека — в Пермскую краевую клиническую больницу, одному человеку оказана помощь в травмпункте, два пострадавших отказались от госпитализации, один человек проходит лечение дома. Среди пострадавших есть годовалый ребенок», — приводит слова директора Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олега Федоткина агентству «Интерфакс-Приволжье».
На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, СКР Пермского края начал доследственную проверку.
В соцсетях, где идет обсуждение, сообщается о том, что водитель заснул за рулем, так как не спал всю предыдущую ночь.