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Главные новости Пермского края
16:31  19 июля 2017 0

В Перми рейсовый автобус с заснувшим водителем вылетел в кювет, пострадали 13 пассажиров. ФОТО, ВИДЕО

Пострадавших эвакуировали с помощью лестницыФото: ВК "Подслушано Пермь"

Автобус 160-го маршрута вылетел в кювет в Перми на улице Якутской. Травмы получили 13 человек. Предположительно, водитель заснул за рулем от усталости.

В Дзержинском районе города автобус «НЕФАЗ», следующий по маршруту Краснокамск — Пермь, не справился с управлением на повороте, съехал в кювет, а затем врезался в дерево.

«По последним данным, пять человек госпитализированы в медсанчасть N11, четыре человека — в Пермскую краевую клиническую больницу, одному человеку оказана помощь в травмпункте, два пострадавших отказались от госпитализации, один человек проходит лечение дома. Среди пострадавших есть годовалый ребенок», — приводит слова директора Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олега Федоткина агентству «Интерфакс-Приволжье».

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, СКР Пермского края начал доследственную проверку.

В соцсетях, где идет обсуждение, сообщается о том, что водитель заснул за рулем, так как не спал всю предыдущую ночь.

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Фото: ВК «Подслушано Пермь»

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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