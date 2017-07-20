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Главные новости Челябинской области
10:30  20 июля 2017 0

Звезда «Камеди баттла» и двойник Джонни Деппа снялись в загадочной промо-акции в Челябинске. ФОТО

Челябинцы обсуждают странных персонажей на баннерахФото: соцсети

Челябинцев заинтриговали появившиеся на улицах города билборды со странной надписью: «А когда заболел ты?». На щитах также изображены бьюти-блогерша и звезда «Камеди баттла» Наташа Краснова, артист Евгений Коновалов (plast.илин), клубный промоутер Андрей Проланд, передает корреспондент «URA.RU».

Местные звезды держат в руках таблички с хэштегом #заболелТ. В соцсетях обсуждаются разные версии происхождения таких баннеров. Все сходятся во мнении, что это чья-то промо-акция. Одни полагают, что буква «Т» может относиться к хоккейному клубу «Трактор». Но тогда непонятно, какое отношение имеют к хоккею местные шоумены. Кто-то считает, что это реклама аптеки или медицинской клиники.

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Кто организовал акцию — загадка Фото: соцсети

Сергей Леонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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