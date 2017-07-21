16:21 21 июля 2017 3

В Свердловской области долги по зарплате составили 363,5 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель Генпрокурора Юрий Пономарев направил врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву письмо, в котором указал на необходимость усиления работы с должниками по заработной плате.

В обращении, которое сегодня обнародовало управление Генпрокуратуры по УрФО, в частности, говорится: «На сегодняшний день совокупный размер имеющихся долгов по заработной плате — с учетом предприятий, не являющихся респондентом официального статистического наблюдения, а также нарушающих установленный порядок предоставления сведений о просроченной задолженности по оплате труда, составил в Свердловской области 363,5 млн рублей, что является одним из самых высоких показателей по Уральскому федеральному округу».

Здесь уместно вспомнить, что еще несколько дней назад на сайте Управления федеральной службы государственной статистики по Свердловской области висела новость под заголовком «О просроченной задолженности по заработной плате на 1 июня 2017». В ней сообщалось, что «на 1 июня 2017 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Свердловской области составила 1 млн 277 тыс. руб». Как только 9 июля президент России Владимир Путин потребовал от Генпрокуратуры разобраться с «борзым» директором тагильского завода, отказавшемся гасить долги по зарплате, пока его не попросит об этом президент, новость со страницы Свердловскстата была удалена. Остался лишь одни заголовок.

На странице остался лишь заголовок. Информация о том, что в Свердловской области долг по зарплате всего 1 млн рублей, удалена Фото: скриншот страницы http://sverdl.gks.ru

Юрий Пономарев напомнил: «В Конституции РФ закреплено, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Между тем в Свердловской области основополагающие права граждан в полной мере не обеспечиваются».

По данным Генпрокуратуры, в 2017 году в Свердловской области прокуроры разных уровней внесли 407 представлений, направили в суды более шести тысяч заявлений о взыскании задолженности по заработной плате, направили предостережения о недопустимости нарушений закона 138 руководителям предприятий и арбитражных управляющих.

Надзорные органы выявили, что в 2017 году более 60 организаций, расположенных на территории Свердловской области, не смогли погасить задолженность перед трудовыми коллективами.

«Считаю необходимым обратить Ваше внимание, что вопросы защиты и восстановления нарушенных трудовых прав работников предприятий Свердловской области в связи с невыплатой им заработной платы взяты на контроль руководством Генеральной Прокуратуры Российской Федерации», — написал Юрий Пономарев.

Как уже сообщало «URA.RU», врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал от кабмина впредь своевременно выявлять проблемы с выплатами зарплат, не дожидаясь подсказок от президента. Для этого правительству на сегодняшнем заседании было поручено разработать систему мониторинга предприятий региона.