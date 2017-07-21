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Главные новости Свердловской области
12:09  21 июля 2017 0

«Борзых» директоров в Свердловской области будут ставить на спецучет

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир
В регионе ищут пути, как решать проблемы, не дожидаясь вопросов от президентаФото: Официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
Путин возмущен «борзотой» директора тагильского завода
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Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал от кабмина впредь своевременно выявлять проблемы с выплатами зарплат, не дожидаясь подсказок от президента. Для этого правительству на сегодняшнем заседании было поручено разработать систему мониторинга предприятий региона. В первую очередь следить будут за теми руководителями, которые уже имеют замечания.

«Необходимость усилить работу по мониторингу экономической и социальной ситуации в регионе, в том числе по своевременному выявлению фактов задержек заработной платы. А по выявленным ситуациям, сводным аналитическим материалам, которые готовит, к примеру, экспертный департамент губернатора и правительства Свердловской области, надо оперативно принимать действенные меры», — заявил врио губернатора, открывая заседание кабмина.

Тема «борзых» директоров обсуждается в Свердловской области уже третью неделю. Появилась она после визита Владимира Путина на «Иннопром». На встрече с врио губернатора он передал тому список из четырех предприятий, по которым на прямую линию главы государства поступили жалобы о задержках зарплат. При этом больше всего досталось совладельцу Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который пообещал подчиненным выплатить деньги, только если его лично об этом попросит президент.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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