«Борзых» директоров в Свердловской области будут ставить на спецучет

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал от кабмина впредь своевременно выявлять проблемы с выплатами зарплат, не дожидаясь подсказок от президента. Для этого правительству на сегодняшнем заседании было поручено разработать систему мониторинга предприятий региона. В первую очередь следить будут за теми руководителями, которые уже имеют замечания.
«Необходимость усилить работу по мониторингу экономической и социальной ситуации в регионе, в том числе по своевременному выявлению фактов задержек заработной платы. А по выявленным ситуациям, сводным аналитическим материалам, которые готовит, к примеру, экспертный департамент губернатора и правительства Свердловской области, надо оперативно принимать действенные меры», — заявил врио губернатора, открывая заседание кабмина.
Тема «борзых» директоров обсуждается в Свердловской области уже третью неделю. Появилась она после визита Владимира Путина на «Иннопром». На встрече с врио губернатора он передал тому список из четырех предприятий, по которым на прямую линию главы государства поступили жалобы о задержках зарплат. При этом больше всего досталось совладельцу Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который пообещал подчиненным выплатить деньги, только если его лично об этом попросит президент.