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21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Свердловской области
18:57  21 июля 2017 0

Минюст назвал условие при котором заберет уральского блогера Лапшина из азербайджанской тюрьмы

Открытая лицензия на 04.08.2015. Тюрьма. Наручники. Криминал., сизо, клетка, тюрьма
Азербайджан приговорил блогера к трем годам тюрьмыФото: Pixabay

Минюст РФ готов инициировать передачу осужденного на три года в Азербайджане екатеринбургского блогера Александра Лапшина, если он обратится с такой просьбой.

«При вступлении приговора суда Азербайджанской Республики в силу и поступлении в компетентные органы России ходатайства российского гражданина о его передаче Минюстом России будет инициирована перед министерством юстиции Азербайджанской Республики процедура передачи осужденного в соответствии с положениями конвенции 1998 года», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу ведомства.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Александр Лапшин был задержан в Минске в декабре 2016 года по запросу МВД Азербайджана.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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