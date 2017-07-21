Минюст РФ готов инициировать передачу осужденного на три года в Азербайджане екатеринбургского блогера Александра Лапшина, если он обратится с такой просьбой.
«При вступлении приговора суда Азербайджанской Республики в силу и поступлении в компетентные органы России ходатайства российского гражданина о его передаче Минюстом России будет инициирована перед министерством юстиции Азербайджанской Республики процедура передачи осужденного в соответствии с положениями конвенции 1998 года», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу ведомства.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Александр Лапшин был задержан в Минске в декабре 2016 года по запросу МВД Азербайджана.