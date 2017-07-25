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Главные новости Свердловской области
11:59  25 июля 2017 0

ОНФ принял важное для Свердловской области решение: Рябцевой нашли новое место работы

Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в поселке Красный. Верхняя Пышма, рябцева жанна
У руководителя свердловского исполкома Фронта появился шанс переехать в МосквуФото: Анна Майорова © URA.RU

Руководитель свердловского исполкома ОНФ утверждена в качестве одного из трех кандидатов в сенаторы по списку врио главы региона Евгения Куйвашева. Как передает источник «URA.RU», решение об этом принималось в Москве, в центральном аппарате Фронта. Окончательно кандидатура была одобрена лишь вчера, после личной встречи Жанны Рябцевой с руководством.

Из трех кандидатов лишь один станет сенатором в случае победы Евгения Куйвашева на осенних выборах губернатора Свердловской области. Как ожидается, место в Совете Федерации в очередной раз займет экс-губернатор Эдуард Россель. Но всегда есть риск, что сенатор сдаст мандат досрочно, не досидев положенные пять лет. В этом случае замену ему будут выбирать из оставшихся двух претендентов, в числе которых Жанна Рябцева и секретарь реготделения ЕР Виктор Шептий.

Формально со списком своих кандидатов Евгений Куйвашев определился еще неделю назад. Однако, согласно сложившейся традиции, члены ОНФ обязаны согласовывать подобные решения с вышестоящим руководством.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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