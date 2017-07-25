Руководитель свердловского исполкома ОНФ утверждена в качестве одного из трех кандидатов в сенаторы по списку врио главы региона Евгения Куйвашева. Как передает источник «URA.RU», решение об этом принималось в Москве, в центральном аппарате Фронта. Окончательно кандидатура была одобрена лишь вчера, после личной встречи Жанны Рябцевой с руководством.
Из трех кандидатов лишь один станет сенатором в случае победы Евгения Куйвашева на осенних выборах губернатора Свердловской области. Как ожидается, место в Совете Федерации в очередной раз займет экс-губернатор Эдуард Россель. Но всегда есть риск, что сенатор сдаст мандат досрочно, не досидев положенные пять лет. В этом случае замену ему будут выбирать из оставшихся двух претендентов, в числе которых Жанна Рябцева и секретарь реготделения ЕР Виктор Шептий.
Формально со списком своих кандидатов Евгений Куйвашев определился еще неделю назад. Однако, согласно сложившейся традиции, члены ОНФ обязаны согласовывать подобные решения с вышестоящим руководством.