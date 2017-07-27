{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,91
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 июля 2017
26 июля 2017
25 июля 2017
24 июля 2017
Главные новости Челябинской области
08:40  27 июля 2017 2

На Южном Урале начинают массовые облавы на водителей

Торжественное построение к 80-летию ГАИ ГИБДД Челябинск, бмв, мотоцикл, гаи гибдд
Челябинские ДПС начинают массовую проверку водителей на алкогольФото: Вадим Ахметов © URA.RU

ГУ МВД по Челябинской области проводит 27 июля, в четверг, массовую проверку водителей автомобилей. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка региона, сотрудники ДПС будут анализировать количество алкоголя в крови автолюбителей.

Массовая проверка означает, что несколько трасс полностью оцепят. Машины будут двигаться сквозь «живой коридор» ДПС. Автоинспекторы могут останавливать любые автомобили. В ГИБДД напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования водитель может быть лишен прав на срок двух лет, с выплатой штрафа в 30 тысяч рублей.

С начала 2017 года на территории Челябинской области зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей. 24 человека в этих ДТП погибли и 136 получили ранения. Выявлено более 12 тыс. водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров