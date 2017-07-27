ГУ МВД по Челябинской области проводит 27 июля, в четверг, массовую проверку водителей автомобилей. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка региона, сотрудники ДПС будут анализировать количество алкоголя в крови автолюбителей.
Массовая проверка означает, что несколько трасс полностью оцепят. Машины будут двигаться сквозь «живой коридор» ДПС. Автоинспекторы могут останавливать любые автомобили. В ГИБДД напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования водитель может быть лишен прав на срок двух лет, с выплатой штрафа в 30 тысяч рублей.
С начала 2017 года на территории Челябинской области зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей. 24 человека в этих ДТП погибли и 136 получили ранения. Выявлено более 12 тыс. водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии.