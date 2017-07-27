Парламент Израиля узаконил празднование Дня победы

Парламент Израиля принял законопроект, утверждающий 9 мая в качестве Дня Победы над нацистской Германией. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».
Инициатива единогласно одобрена всеми депутатами Кнессета. Законопроект закрепляет статус праздника, день, когда он отмечается, а также список мероприятий, приуроченных к памятной дате. «Это наш долг как парламентариев, как граждан Израиля — сохранить и увековечить память о Дне Победы для будущих поколений. Мы обязаны сделать это. Он никогда не должен быть забыт», —заявил израильский депутат Одед Форер.
Принятый документ предусматривает изучение в школах страны истории победы над нацисткой Германией. Помимо этого, израильские муниципалитеты получат средства для проведения памятных мероприятий.