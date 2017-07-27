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27 июля 2017
26 июля 2017
03:10  27 июля 2017 0

Парламент Израиля узаконил празднование Дня победы

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, флаг израиля
Законопроект о Дне Победы единогласно принят израильскими парламентариямиФото: depositphotos.com © URA.RU

Парламент Израиля принял законопроект, утверждающий 9 мая в качестве Дня Победы над нацистской Германией. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Инициатива единогласно одобрена всеми депутатами Кнессета. Законопроект закрепляет статус праздника, день, когда он отмечается, а также список мероприятий, приуроченных к памятной дате. «Это наш долг как парламентариев, как граждан Израиля — сохранить и увековечить память о Дне Победы для будущих поколений. Мы обязаны сделать это. Он никогда не должен быть забыт», —заявил израильский депутат Одед Форер.

Принятый документ предусматривает изучение в школах страны истории победы над нацисткой Германией. Помимо этого, израильские муниципалитеты получат средства для проведения памятных мероприятий.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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