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27 июля 2017
26 июля 2017
09:00  27 июля 2017 0

Голая женщина с юбкой на голове, полицейские получили туалетную бумагу, россияне стали больше тратить. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Клипарт. Деньги и прочее., кризис, рубль, деньги, туалетная бумага
Для некоторых туалетная бумага оказалась полезнее почетных грамотФото: Александр Елизаров © URA.RU

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Сегодня 27 июля. Вот самые главные новости часа:

Владимир Путин передаст сигналы Берлину и Вашингтону. Почему в России надеются на визит президента в Финляндию? Разбираемся вместе.

Хорошая новость! Россияне стали больше тратить и охотнее брать кредиты. В чем причина.

«Тюмень Водоканал» заразил Туру опасными червями. Суд обязал компанию исключить сброс загрязненных сточных вод в реку. Но прекратится ли выброс? Читайте у нас.

Рассказ курганской «таранщицы». Узнайте, сколько можно заработать на ДТП.

Награда нашла своих героев. Полицейским Венесуэлы в награду за поддержку режима Мадуро вручили туалетную бумагу. Реакция людей удивляет.

Голая женщина с юбкой на голове прошлась вдоль трассы. Мы были шокированы. Посмотрите и вы.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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