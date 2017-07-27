09:00 27 июля 2017 0

Для некоторых туалетная бумага оказалась полезнее почетных грамот Фото: Александр Елизаров © URA.RU

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Сегодня 27 июля. Вот самые главные новости часа:

Владимир Путин передаст сигналы Берлину и Вашингтону. Почему в России надеются на визит президента в Финляндию? Разбираемся вместе.

Хорошая новость! Россияне стали больше тратить и охотнее брать кредиты. В чем причина.

«Тюмень Водоканал» заразил Туру опасными червями. Суд обязал компанию исключить сброс загрязненных сточных вод в реку. Но прекратится ли выброс? Читайте у нас.

Рассказ курганской «таранщицы». Узнайте, сколько можно заработать на ДТП.

Награда нашла своих героев. Полицейским Венесуэлы в награду за поддержку режима Мадуро вручили туалетную бумагу. Реакция людей удивляет.

Голая женщина с юбкой на голове прошлась вдоль трассы. Мы были шокированы. Посмотрите и вы.