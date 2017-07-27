В соцсетях активно обсуждают фото заката в Перми. На нем изображен вечерний городской пейзаж, а с неба свисает лампочка.
Именно лампочка на фото с подписью «Еще один красивый пермский закат», стала предметом шуток подписчиков группы «Подслушано Пермь». Некоторые пользователи высказывают шутливую версию об НЛО, вторые боятся, что у них «поехала крыша».
Наиболее сообразительные подписчики догадались, что автор фотографировал закат из окна, а лампочка просто отразилась в нем. «Это фотообои что ли? Или автор из окна сфоткал? И она отразилась? Че за точки?», — написала пользователь Влада Кокшарова.