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27 июля 2017
26 июля 2017
25 июля 2017
13:25  27 июля 2017 0

Лампочка, светящаяся в небе, удивила жителей Перми. ФОТО

Автор фото просто заснял закат через окноФото: PxHere

В соцсетях активно обсуждают фото заката в Перми. На нем изображен вечерний городской пейзаж, а с неба свисает лампочка.

Именно лампочка на фото с подписью «Еще один красивый пермский закат», стала предметом шуток подписчиков группы «Подслушано Пермь». Некоторые пользователи высказывают шутливую версию об НЛО, вторые боятся, что у них «поехала крыша».

Наиболее сообразительные подписчики догадались, что автор фотографировал закат из окна, а лампочка просто отразилась в нем. «Это фотообои что ли? Или автор из окна сфоткал? И она отразилась? Че за точки?», — написала пользователь Влада Кокшарова.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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