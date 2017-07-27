{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 июля 2017
19:47  27 июля 2017 0

В Сети запущен уникальный проект о крейсере «Адмирал Кузнецов». ФОТО

Уникальный крейсер спущен на воду 27 лет назад (архивное фото)Фото: Википедия

Российское информационное агентство ТАСС подготовило уникальный проект об авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

Авторы рассказывают о разработке проекта первого советского авианосного корабля, а также всех этапах его создания. Здесь же представлена информация о технических характеристиках судна, его вооружении и системе посадки самолетов на палубу.

Спецпроект проиллюстрирован богатым фотоматериалом из архива фотохроники ТАСС. Целая глава посвящена базирующимся на ТАВКР корабельным истребителям МиГ-29К/КУБ и Су-33, а также палубным вертолетам.

1/4
Скрин ТАСС

Флагман ВМФ РФ спустили на воду в 1985 году, введя в строй в 1990-м. Длина судна составляет 306 метров, а ширина — 72 метра. Полное водоизмещение ТАВКР — 59 тысяч тонн, скорость полного хода — 29 узлов, автономность плавания — до 45 суток.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров