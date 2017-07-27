Российское информационное агентство ТАСС подготовило уникальный проект об авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Авторы рассказывают о разработке проекта первого советского авианосного корабля, а также всех этапах его создания. Здесь же представлена информация о технических характеристиках судна, его вооружении и системе посадки самолетов на палубу.
Спецпроект проиллюстрирован богатым фотоматериалом из архива фотохроники ТАСС. Целая глава посвящена базирующимся на ТАВКР корабельным истребителям МиГ-29К/КУБ и Су-33, а также палубным вертолетам.
Флагман ВМФ РФ спустили на воду в 1985 году, введя в строй в 1990-м. Длина судна составляет 306 метров, а ширина — 72 метра. Полное водоизмещение ТАВКР — 59 тысяч тонн, скорость полного хода — 29 узлов, автономность плавания — до 45 суток.