Какой силы будет магнитная буря 9 мая 2025: прогноз для метеочувствительных людей

9 мая 2025 года ожидается магнитная буря средней интенсивности. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность изменения в магнитосфере в этот день — 65%. О том, в какое время в праздничный день магнитная буря будет наиболее активна, и как уберечься от ее влияния — в материале URA.RU.
Солнечная активность в мае 2025
В мае на поверхности Солнца наблюдаются изменения. По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, уровень солнечной активности оценивается экспертами в 5,2 балла по десятибалльной шкале. В течение последних суток было зарегистрировано шесть незначительных вспышек класса С. Однако основной причиной для беспокойства ученые называют не вспышки, а увеличение скорости солнечного ветра.
Как отмечают специалисты, с 5 мая отмечается рост скорости солнечного ветра, которая, сохраняется на повышенном уровне — в пределах 500–800 километров в секунду — как минимум до 7–8 мая. Земле потребуется три-четыре дня, чтобы вновь вернуться в спокойную зону межпланетного пространства.
Повышенная скорость солнечной плазмы ведет к увеличению вероятности возникновения магнитных бурь. Несмотря на то, что ученые не ожидают серьезных изменений магнитного поля, риск появления магнитных возмущений в ближайшие праздничные дни сохраняется.
Прогноз магнитных бурь на 9 мая 2025
9 мая произойдет повышение уровня Кр-индекса до 5, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН. По их данным, вероятность магнитных бурь в этот день — 65%. Причем первая половина суток ожидается спокойной — магнитосфера не поднимется выше «зеленого» безопасного уровня.
Ближе к вечеру, после 18:00, магнитосфера станет возбужденной. Это значит, что у метеозавизимых людей могут появиться головные боли и повышенная раздражительность. Также колебания магнитосферы могут негативно повлиять на работу электроприборов. Только к утру 10 мая шторм начнет снижать свое влияние.
Прогноз магнитных бурь на месяц
По данным экспертов, на 10 мая сохраняется опасность геомагнитных возмущений, после чего прогнозируется постепенное ослабление активности. Вероятность появления магнитных бурь существует также 28 и 29 мая, а также 1 июня. Кроме того, нестабильность магнитосферы может наблюдаться в период с 18 по 21 мая и с 2 по 6 июня. При этом специалисты подчеркивают, что долгосрочные прогнозы носят ориентировочный характер.
Как магнитные бури влияют на здоровье человека
Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей. В беседе с URA.RU профессор кафедры неврологии Пермского государственного медицинского университета имени Вагнера Юлия Каракулова рассказала, что геомагнитные возмущения вызывают изменения в атмосферном давлении, содержании кислорода, уровне влажности воздуха и других метеорологических показателях. Это создают дополнительную нагрузку на организм человека. По ее словам, от этого явления страдает около 30 % населения.
Что делать при симптомах метеозависимости
В условиях сильных магнитных бурь эксперт советует увеличить потребление жидкости и чаще пользоваться контрастным душем. В холодное время года, напротив, рекомендуется уменьшить количество потребляемой жидкости, сократить употребление соли и принять теплую ванну.
«Если эти меры не приводят к улучшению состояния, следует обратиться за медицинской помощью. Медики объяснят, что способствует развитию метеозависимости, и дадут рекомендации по лечению», — отмечает Юлия Каракулова.
Как избавиться от симптомов метеозависимости:
- нужно заранее проверить наличие медикаментов в аптечке;
- в проблемные дни — отказаться от чая и кофе;
- больше прогуливаться перед сном (при апатии и упадке сил) и вообще бывать на свежем воздухе не менее 2-3 часов в день;
- разнообразить рацион овощами и фруктами, а потребление соли, наоборот, снизить;
- «космический шторм» лучше переждать дома, в спокойной и уютной атмосфере.
Как избежать метеозависимости
Как отмечает невролог Юлия Караулова, значительная часть пациентов может устранить симптомы метеозависимости, изменив образ жизни. Для этого необходимо нормализовать сон, регулярно заниматься спортом, сбалансировать питание. По мнению эксперта, такие подходы способствуют улучшению работы вегетативной нервной системы.
«Здоровый человек, систематически занимающийся спортом и обладающий устойчивой работой вегетативной нервной системы, как правило, не испытывает дискомфорта при колебаниях атмосферных параметров», — отмечает Караулова. По ее словам, в группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми или эндокринными заболеваниями, а также с гормональными нарушениями.
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