SHOT: более 200 российских туристов застряли в аэропорту Турции

Более 200 российских туристов застряли в аэропорту турецкого города Даламан. Их рейс авиакомпании Turkish Airlines, который должен был отправиться в аэропорт Внуково в Москве вчера вечером, был неожиданно отменен, а новое время вылета так и не было объявлено.
«Еще 200 туристов из России застряли в аэропорту турецкого Даламана», — сообщает SHOT. По информации от туристов, их изначально проинформировали о переносе рейса на утро следующего дня, и всех пассажиров забрали из отелей для отправки в аэропорт. Однако, по прибытии в аэропорт, выяснилось, что их рейс отсутствует в актуальном расписании, и никакой дополнительной информации им не предоставляется.
Представители авиакомпании направили застрявших пассажиров за разъяснениями к туроператору ANEX Tour, который, по утверждению туристов, также не смог предоставить четких ответов на их вопросы. В связи с этим многие из них начали писать обращения к различным инстанциям в поисках помощи.
Кроме того, пострадавшим туристам не были предоставлены ни вода, ни ваучеры на питание. В настоящее время решение проблемы застрявших туристов остается открытым, и они продолжают ожидать разъяснений и помощи от ответственных организаций.
Ранее аналогичные проблемы с задержками и отменами рейсов уже возникали у российских туристов в разных странах из-за временных ограничений в московских аэропортах после атак дронов. Пассажиры также жаловались на отсутствие информации, питания и размещения, как это произошло с рейсами из Хургады, Абу-Даби и Стамбула, когда люди часами ждали вылета без поддержки со стороны авиакомпаний и туроператоров.
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