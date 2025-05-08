SHOT: более 200 российских туристов застряли в аэропорту Турции

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Российские туристы все еще не могут вернуться домой из-за задержек рейсов
Российские туристы все еще не могут вернуться домой из-за задержек рейсов Фото:

Более 200 российских туристов застряли в аэропорту турецкого города Даламан. Их рейс авиакомпании Turkish Airlines, который должен был отправиться в аэропорт Внуково в Москве вчера вечером, был неожиданно отменен, а новое время вылета так и не было объявлено.

«Еще 200 туристов из России застряли в аэропорту турецкого Даламана», — сообщает SHOT. По информации от туристов, их изначально проинформировали о переносе рейса на утро следующего дня, и всех пассажиров забрали из отелей для отправки в аэропорт. Однако, по прибытии в аэропорт, выяснилось, что их рейс отсутствует в актуальном расписании, и никакой дополнительной информации им не предоставляется.

Представители авиакомпании направили застрявших пассажиров за разъяснениями к туроператору ANEX Tour, который, по утверждению туристов, также не смог предоставить четких ответов на их вопросы. В связи с этим многие из них начали писать обращения к различным инстанциям в поисках помощи.

Кроме того, пострадавшим туристам не были предоставлены ни вода, ни ваучеры на питание. В настоящее время решение проблемы застрявших туристов остается открытым, и они продолжают ожидать разъяснений и помощи от ответственных организаций.

Ранее аналогичные проблемы с задержками и отменами рейсов уже возникали у российских туристов в разных странах из-за временных ограничений в московских аэропортах после атак дронов. Пассажиры также жаловались на отсутствие информации, питания и размещения, как это произошло с рейсами из Хургады, Абу-Даби и Стамбула, когда люди часами ждали вылета без поддержки со стороны авиакомпаний и туроператоров.

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Более 200 российских туристов застряли в аэропорту турецкого города Даламан. Их рейс авиакомпании Turkish Airlines, который должен был отправиться в аэропорт Внуково в Москве вчера вечером, был неожиданно отменен, а новое время вылета так и не было объявлено. «Еще 200 туристов из России застряли в аэропорту турецкого Даламана», — сообщает SHOT. По информации от туристов, их изначально проинформировали о переносе рейса на утро следующего дня, и всех пассажиров забрали из отелей для отправки в аэропорт. Однако, по прибытии в аэропорт, выяснилось, что их рейс отсутствует в актуальном расписании, и никакой дополнительной информации им не предоставляется. Представители авиакомпании направили застрявших пассажиров за разъяснениями к туроператору ANEX Tour, который, по утверждению туристов, также не смог предоставить четких ответов на их вопросы. В связи с этим многие из них начали писать обращения к различным инстанциям в поисках помощи. Кроме того, пострадавшим туристам не были предоставлены ни вода, ни ваучеры на питание. В настоящее время решение проблемы застрявших туристов остается открытым, и они продолжают ожидать разъяснений и помощи от ответственных организаций. Ранее аналогичные проблемы с задержками и отменами рейсов уже возникали у российских туристов в разных странах из-за временных ограничений в московских аэропортах после атак дронов. Пассажиры также жаловались на отсутствие информации, питания и размещения, как это произошло с рейсами из Хургады, Абу-Даби и Стамбула, когда люди часами ждали вылета без поддержки со стороны авиакомпаний и туроператоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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