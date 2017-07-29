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29 июля 2017
28 июля 2017
Главные новости Москвы
08:12  29 июля 2017 0

«Беда коснется каждого». Старец назвал дату «опустошительной войны» в 2017 году

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Согласно предсказанию, войну стоит ждать после 27 сентября 2017 годаФото: depositphotos.com © URA.RU

Монах Гепидан, который жил в XI веке, сделал предсказание о Третьей мировой войне, которая наступит в 2017 году. Об этом сообщили немецкие СМИ.

Старец, как утверждается, в 1080-х годах жил в монастыре святого Галла, сообщает РЕН ТВ. Монах, якобы, предсказал «опустошительную войну», которая начнется после 27 сентября 2017 года.

Старец в частности говорил, что с востока повеет ураганом, а на западе будет завывать ветер. В итоге беда коснется каждого, кто попадет в этот круговорот.

Монах отмечал, что эту битву предвещают положения звезд.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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