Президент России Владимир Путин сомневается, что отношение США к России изменится в лучшую сторону в ближайшее время.
Глава государства подчеркнул, что в Кремле на протяжении долгого времени полагали, что ситуация вскоре сама поменяется в лучшую сторону. Однако теперь стало понятно, что если она и поменяется, то очень нескоро, пишет агентство Nation News.
Об этом Путин рассказала в интервью для телеканала «Вести».
Как писало «URA.RU» ранее, 29 июля Госдеп США объяснил новые антироссийские санкции желанием улучшить отношения с Кремлем.