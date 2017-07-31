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31 июля 2017
30 июля 2017
07:13  31 июля 2017 0

Путин дал прогноз об отношениях Москвы и Вашингтона

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир
Президент откровенно рассказал о том, на что надеялся КремльФото: Официальный сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин сомневается, что отношение США к России изменится в лучшую сторону в ближайшее время.

Глава государства подчеркнул, что в Кремле на протяжении долгого времени полагали, что ситуация вскоре сама поменяется в лучшую сторону. Однако теперь стало понятно, что если она и поменяется, то очень нескоро, пишет агентство Nation News.

Об этом Путин рассказала в интервью для телеканала «Вести».

Как писало «URA.RU» ранее, 29 июля Госдеп США объяснил новые антироссийские санкции желанием улучшить отношения с Кремлем.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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