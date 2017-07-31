Победа министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских в конкурсе на должность главы Сысерти поставлена под сомнение.
Как сообщил «URA.RU» один из сысертских депутатов, намеченное на начало сентября заседание муниципальной думы по вопросу об избрании нового градоначальника может быть сорвано. Он поясняет, что действующий депутатский корпус расколот на две части: одни думцы подконтрольны главе города Александру Карамышеву, другие — спикеру Олесе Сирман-Прочитанской.
Инсайдер из состава гордумы сообщает, что продвижение Дмитрия Нисковских поручили председателю думы. Однако сразу у нескольких депутатов возникли подозрения, что Олеся Сирман-Прочитанская параллельно поддерживает другого кандидата — гендиректора ЗАО «Группа компаний Росспецсталь» Станислава Колбешина. «У нас есть информация, что выдвижение Колбешина не согласовано с областными властями. И что в любой момент расклад сил может неожиданно поменяться в его сторону», — говорит депутат.
У думцев также вызывает опасения позиция главы Александра Карамышева, которого они считают представителем интересов свердловского бизнесмена Валерия Савельева. Они считают, что подотчетная Карамышеву и Савельеву группа депутатов может не явиться на заседание гордумы и сорвать голосование.
Председатель гордумы Олеся Сирман-Прочитанская заявила «URA.RU», что не считает угрозу срыва заседания серьезной: «Сегодня можно придумать множество гипотетических сценариев развития событий. И ни один из них может не сбыться. Наша дума прошла через многое, и депутаты всегда проявляли гражданскую позицию и дисциплинированность. Считаю, что они не поступятся убеждениями и в этот раз».
На просьбу прокомментировать подозрения о поддержке Станислава Колбешина спикер ответила следующим образом: «Я ко всем кандидатам отношусь как к реальным. Я не хочу игры».
Получить комментарий Александра Карамышева не удалось. Валерий Савельев также недоступен для разговора — он находится в отпуске за границей.
На пост главы Сысерти претендует 8 кандидатов. Областные власти поддержали участвующего в конкурсе Дмитрия Нисковских. Заседание спецкомиссии по отбору кандидатов пройдет в период с 25 по 29 августа. Заседание гордумы, на котором будет избран мэр, пройдет в первые числа сентября.