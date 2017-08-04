09:53 04 августа 2017 0

Александра ищет весь город Фото: личная страница Александра Чумарина во "ВКонтакте"

В Нижнем Тагиле продолжаются поиски хоккеиста, молодого тренера Александра Чумарина. В истории с исчезновением мужчины появилась новая зацепка — выяснилось, что в день пропажи он уехал на маршрутном такси.

От кафе «Девичья башня», где Чумарина в последний раз видели утром 2 июля друзья, тренер пошел на конечную остановку маршрутных такси на ул. Быкова. Оттуда в 11.20 он уехал на маршруте №46. Как передает портал Tagilcity, водитель такси подтвердил, что узнал Александра. Юноша ехал на переднем сиденье и рассказывал, что он работает тренером.

Известно, что маршрутка приехала на вокзал в 11.50. Пока нет точных данных о том, доехал ли Чумарин до конечной остановки или вышел раньше.

Полицейские обращаются к гражданам, которые ехали с Чумариным в маршрутке, видели его и разговаривали с ним. Свидетелей просят обратиться в отдел полиции № 16 по телефонам дежурной части (3435) 97-64-01, 97-64-02 или 02. Любая информация может способствовать установлению местонахождения Александра Чумарина.

Как ранее сообщало «URA.RU», молодой человек утром 2 июля вышел из кафе «Девичья башня» на улице Космонавтов и пропал.За помощью родные и друзья обращались даже к экстрасенсу, который участвовал в поисках потерявшегося в лесу четырехлетнего мальчика. Экстрасенс заявил, что Александра в день исчезновения поджидали у дома двое его знакомых, причем один из них — лейтенант полиции. По словам медиума, хоккеист якобы сел со знакомыми в машину, после чего молодые люди вкололи ему неизвестное вещество, надели наручники, увезли в район Ключиков и выкинули в пруд. Подтверждения словам экстрасенса не последовало.