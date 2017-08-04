{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,75
Динамика за 2 недели
Евро 71,95
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Свердловской области
09:53  04 августа 2017 0

В деле пропавшего в Тагиле хоккеиста появилась новая зацепка. Полиция ищет свидетелей

Александра ищет весь городФото: личная страница Александра Чумарина во "ВКонтакте"

В Нижнем Тагиле продолжаются поиски хоккеиста, молодого тренера Александра Чумарина. В истории с исчезновением мужчины появилась новая зацепка — выяснилось, что в день пропажи он уехал на маршрутном такси.

От кафе «Девичья башня», где Чумарина в последний раз видели утром 2 июля друзья, тренер пошел на конечную остановку маршрутных такси на ул. Быкова. Оттуда в 11.20 он уехал на маршруте №46. Как передает портал Tagilcity, водитель такси подтвердил, что узнал Александра. Юноша ехал на переднем сиденье и рассказывал, что он работает тренером.

Известно, что маршрутка приехала на вокзал в 11.50. Пока нет точных данных о том, доехал ли Чумарин до конечной остановки или вышел раньше.

Полицейские обращаются к гражданам, которые ехали с Чумариным в маршрутке, видели его и разговаривали с ним. Свидетелей просят обратиться в отдел полиции № 16 по телефонам дежурной части (3435) 97-64-01, 97-64-02 или 02. Любая информация может способствовать установлению местонахождения Александра Чумарина.

Как ранее сообщало «URA.RU», молодой человек утром 2 июля вышел из кафе «Девичья башня» на улице Космонавтов и пропал.За помощью родные и друзья обращались даже к экстрасенсу, который участвовал в поисках потерявшегося в лесу четырехлетнего мальчика. Экстрасенс заявил, что Александра в день исчезновения поджидали у дома двое его знакомых, причем один из них — лейтенант полиции. По словам медиума, хоккеист якобы сел со знакомыми в машину, после чего молодые люди вкололи ему неизвестное вещество, надели наручники, увезли в район Ключиков и выкинули в пруд. Подтверждения словам экстрасенса не последовало.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров