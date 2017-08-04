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04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Свердловской области
12:20  04 августа 2017 0

Утвержден окончательный список кандидатов-спойлеров в свердловские губернаторы

Чайников. Пресс-конференция. Екатеринбург , чайников валерий
Председатель иИзбирательной комиссии Валерий Чайников завершил очередной этап губернаторских выборовФото: Александр Мамаев © URA.RU

4 августа Избирательная комиссия Свердловской области завершила рассмотрение заявок, поданных кандидатами на пост губернатора.

Комиссия отказалась регистрировать последнего из выдвиженцев — кандидата от Российского общенародного союза Ивана Волкова. Он представил необходимый пакет документов. Однако все листы, предназначенные для сбора подписей муниципальных депутатов в поддержку выдвижения представителя данной партии, оказались пустыми.

Как заявил «URA.RU» Иван Волков, он намеренно не стал собирать подписи для прохождения муниципального фильтра. «Я считаю норму закона о муниципальном фильтре антиконституционной. Я буду бороться за отмену этой нормы в судах общей юрисдикции, в Конституционном суде и на уличных митингах», — пояснил незарегистрированный кандидат.

Всего свердловский облизбирком зарегистрировал шесть кандидатов. За губернаторский пост поборются врио главы региона Евгений Куйвашев, депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Торощин, руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров» Дмитрий Сергин, депутат Заксобрания от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, кандидат от КПРФ, управляющий директор ПАО «Плюс Банк» Алексей Парфенов и депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселев (партия «Зеленые»).

С 12 августа все кандидаты смогут начать размещение платных агитационных материалов в СМИ.

Константин Джултаев
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