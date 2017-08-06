Семь девушек из регионов УрФО прорвались в полуфинал конкурса «Улыбка Вселенной — 2017». В их числе две жительницы Екатеринбурга, одна жительница Ямала и сразу четыре представительницы ХМАО. Всего участницами полуфинала стали 14 россиянок, сообщили «URA.RU» в оргкомитете конкурса.
Екатеринбурженки Анна Аракелян и Елена Амбарова работают, соответственно, в сфере коммунальных услуг и дорожного строительства. 23-летняя Мария Лобанова из Тарко-Сале (ЯНАО) учится в магистратуре и мечтает поступить на госслужбу, при этом у нее уже есть муж и маленькая дочь Саша.
Настя Хопта также родилась и выросла на Ямале, но сейчас учится на втором курсе Сургутского госуниверситета — и в случае победы ее будут праздновать в ХМАО. Экономист Светлана Кириллова из Сургута любит петь, творить и улыбаться. Третья сургутянка — Екатерина Кустова, — менеджер по образованию. Но это не мешает ей заниматься вокалом и путешествовать. Уроженка Ханты-Мансийска Ксения Чепчугова — четвертый шанс ХМАО на победу.
Также на официальном сайте конкурса доступны видеопрезентации претенденток. Исход полуфинала станет известен 8 августа в 12:00 по Москве: из 14 россиянок путем SMS-голосования выберут трех красоток.
Международный конкурс «Улыбка Вселенной» — это модный социально значимый конкурс, в котором могут принимать участие девушки и женщины старше 18 лет и без ограничения возраста. Социальный статус и гражданство не важны.