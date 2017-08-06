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06 августа 2017
18:01  06 августа 2017 0

Семь красоток УрФО прошли в полуфинал конкурса «Улыбка Вселенной». ФОТО

Половина полуфиналисток - с УралаФото: официальный сайт конкурса «Улыбка Вселенной — 2017»

Семь девушек из регионов УрФО прорвались в полуфинал конкурса «Улыбка Вселенной — 2017». В их числе две жительницы Екатеринбурга, одна жительница Ямала и сразу четыре представительницы ХМАО. Всего участницами полуфинала стали 14 россиянок, сообщили «URA.RU» в оргкомитете конкурса.

Екатеринбурженки Анна Аракелян и Елена Амбарова работают, соответственно, в сфере коммунальных услуг и дорожного строительства. 23-летняя Мария Лобанова из Тарко-Сале (ЯНАО) учится в магистратуре и мечтает поступить на госслужбу, при этом у нее уже есть муж и маленькая дочь Саша.

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Мария Лобанова (ЯНАО) Фото: официальный сайт конкурса «Улыбка Вселенной — 2017»

Настя Хопта также родилась и выросла на Ямале, но сейчас учится на втором курсе Сургутского госуниверситета — и в случае победы ее будут праздновать в ХМАО. Экономист Светлана Кириллова из Сургута любит петь, творить и улыбаться. Третья сургутянка — Екатерина Кустова, — менеджер по образованию. Но это не мешает ей заниматься вокалом и путешествовать. Уроженка Ханты-Мансийска Ксения Чепчугова — четвертый шанс ХМАО на победу.

Также на официальном сайте конкурса доступны видеопрезентации претенденток. Исход полуфинала станет известен 8 августа в 12:00 по Москве: из 14 россиянок путем SMS-голосования выберут трех красоток.

Международный конкурс «Улыбка Вселенной» — это модный социально значимый конкурс, в котором могут принимать участие девушки и женщины старше 18 лет и без ограничения возраста. Социальный статус и гражданство не важны.

Алексей Шумов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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