{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,33
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 августа 2017
06 августа 2017
05 августа 2017
Главные новости Свердловской области
14:46  07 августа 2017 0

СК отрицает, что утонувший на Урале школьник был убит

Водолазы нашли утопленника на девятый день поисковФото: страница ВК Андрея Б.

Спустя девять дней под Среднеуральском водолазы нашли тело 13-летнего школьника Андрея Б. Мальчик пропал во время купания в городском водохранилище. Между тем в городских соцсетях утверждают, что Андрея утопил совершеннолетний парень, имеющий психические отклонения — якобы он сознательно столкнул школьника в воду. Пользователи даже пишут, что отомстят за смерть школьника.

«Проводится проверка, но мы опровергаем информацию, что школьника утопили. Найдены и опрошены очевидцы, которые видели, как он сам нырял, — сообщил „URA.RU“ Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области. — Да, он пошел купаться с женщиной и ее совершеннолетним сыном. Но эта женщина сама первая побежала к сторожу шлюза, чтобы вызвать спасателей».

Тело 13-летнего мальчика было найдено на девятый день поисков в нескольких километрах от поселка Крутой Лог, куда его унесло течением.

В соцсети уверены в убийстве и собираются мстить за смерть школьника
Фото: группа ВК Андрей Б. Вечная память

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров