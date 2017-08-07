Спустя девять дней под Среднеуральском водолазы нашли тело 13-летнего школьника Андрея Б. Мальчик пропал во время купания в городском водохранилище. Между тем в городских соцсетях утверждают, что Андрея утопил совершеннолетний парень, имеющий психические отклонения — якобы он сознательно столкнул школьника в воду. Пользователи даже пишут, что отомстят за смерть школьника.
«Проводится проверка, но мы опровергаем информацию, что школьника утопили. Найдены и опрошены очевидцы, которые видели, как он сам нырял, — сообщил „URA.RU“ Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области. — Да, он пошел купаться с женщиной и ее совершеннолетним сыном. Но эта женщина сама первая побежала к сторожу шлюза, чтобы вызвать спасателей».
Тело 13-летнего мальчика было найдено на девятый день поисков в нескольких километрах от поселка Крутой Лог, куда его унесло течением.