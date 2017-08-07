Житель Екатеринбурга кролем проплыл от Испании до Африки. ФОТО

Ппловец из Екатеринбурга Игорь Макеев переплыл Гибралтарский пролив в рамках серии заплывов Oceans Seven. В субботу, 5 августа, он преодолел кролем 16 километров (от Испании до Марокко) за 4 часа 37 минут. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Facebook.
По словам Игоря, на место старта он приехал за четыре дня до заплыва. Несколько дней ушло на подготовку и тренировки. Поскольку готовился к заплыву он в бассейне, на месте пришлось подстраиваться под условия Гибралтара — в частности, под температуру воды и течение. Из-за последнего плыть приходилось быстрее, поскольку привычная скорость «не позволяет нормально продвигаться вперед даже при минимальной волне — тебя просто болтает, как щепку».
По результатам заплыва Игорь попал в первую десятку в возрастной категории 50+.