В понедельник, 7 августа, «URA.RU» стало известно, что подписан приказ о возвращении генерал-лейтенанта Валерия Задорина к исполнению служебных обязанностей. Правда, официальный представитель ведомства Александр Шульга не комментирует эту информацию, а обязанности руководителя следственного управления СКР по Свердловской области продолжает исполнять Алексей Невгад.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин отстранил Валерия Задорина на время проведения служебной проверки.
«Организована служебная проверка в связи с волокитой, допущенной при расследовании уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам ЗАО „Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий“. По данным следствия, задолженность на указанном предприятии образовалась перед 195 работниками в период с апреля 2016 по январь 2017 года», — сообщала пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации
Скандал разразился после того, как в Екатеринбург на открытие выставки «Иннопром-2017» приехал президент Владимир Путин. На встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым глава государства отметил, что от свердловчан на прямую линию поступило много жалоб. В частности, рабочие Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий пожаловались, что с августа 2016 года не получали зарплату. На что директор заявил им: «Пока президент ко мне лично не обратится, зарплату никто не получит».
«Если это так, то откуда такая „борзота“, такое хамство по отношению к людям? — осведомился президент. — И вы сами на это посмотрите. Но думаю, что, может быть, этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались». Владимир Путин отметил, что нужно «реально понять, что там [на предприятии] происходит».
Генеральная прокуратура вмешалась, и началась проверка. 19 июля следователи задержали директора завода Дениса Кокорина, а 21 июля было принято решение о его домашнем аресте. Расследование уголовного дела по факту невыплаты зарплаты, сокрытия денежных средств организации и их хищения продолжается.