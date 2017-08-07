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07 августа 2017
06 августа 2017
Главные новости Свердловской области
19:29  07 августа 2017 0

Отстраненный глава свердловского СКР Задорин возвращается к своим обязанностям

Пресс-конференция В.Ю. Задорина. Екатеринбург, задорин валерий
По информации "URA.RU", несколько дней незапланированного отпуска Задорин провел в одной из клиникФото: Александр Ельчищев © URA.RU
новость из сюжета:
Путин возмущен «борзотой» директора тагильского завода
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В понедельник, 7 августа, «URA.RU» стало известно, что подписан приказ о возвращении генерал-лейтенанта Валерия Задорина к исполнению служебных обязанностей. Правда, официальный представитель ведомства Александр Шульга не комментирует эту информацию, а обязанности руководителя следственного управления СКР по Свердловской области продолжает исполнять Алексей Невгад.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин отстранил Валерия Задорина на время проведения служебной проверки.

Что скрывается за отстранением генерал-лейтенанта Задорина

«Организована служебная проверка в связи с волокитой, допущенной при расследовании уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам ЗАО „Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий“. По данным следствия, задолженность на указанном предприятии образовалась перед 195 работниками в период с апреля 2016 по январь 2017 года», — сообщала пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

Скандал разразился после того, как в Екатеринбург на открытие выставки «Иннопром-2017» приехал президент Владимир Путин. На встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым глава государства отметил, что от свердловчан на прямую линию поступило много жалоб. В частности, рабочие Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий пожаловались, что с августа 2016 года не получали зарплату. На что директор заявил им: «Пока президент ко мне лично не обратится, зарплату никто не получит».

«Если это так, то откуда такая „борзота“, такое хамство по отношению к людям? — осведомился президент. — И вы сами на это посмотрите. Но думаю, что, может быть, этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались». Владимир Путин отметил, что нужно «реально понять, что там [на предприятии] происходит».

Генеральная прокуратура вмешалась, и началась проверка. 19 июля следователи задержали директора завода Дениса Кокорина, а 21 июля было принято решение о его домашнем аресте. Расследование уголовного дела по факту невыплаты зарплаты, сокрытия денежных средств организации и их хищения продолжается.

Дмитрий Антоненков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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