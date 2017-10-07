Московский ресторан BlackStarBurger подготовил в честь дня рождения российского главы государства Владимира Путина бургер «Президентский», который лично приготовил популярный рэпер Тимати на своей странице в Instagram.
«В. В. Путин, с наступающим!!! В честь дня рождения Президента в @blackstarburger новый бургер „Президентский“!!! Всем, кто его отведает в течение ближайших 10 дней, майка „Лучший друг“ в подарок!!!» — написал Тимати и приложил видео приготовления бургера.
Новый бургер ресторана включает в себя чесночный соус с хреном, две котлеты из мраморной говядины, двойную порцию сыра. Украшают бургер российским флагом. «Это на 100% российский продукт», — заявляет певец.
Многие подписчики Тимати сожалеют, что находятся сейчас далеко от Москвы и спрашивают, когда рестораны появятся в других регионах России. «Супер)))) тоже хочу попробовать мощщщный сочччный президентский бургер… Вкусный) и майка классная????» — пишут подписчики Тимати.
Между тем в одном из ресторанов Нью-Йорка на Манхэттене в меню появился «пятиэтажный» бургер, названный в честь российского президента Владимира Путина. Попробовать сэндвич можно только раз в году — 7 октября, в честь дня рождения российского лидера, сообщает ТАСС. Готовят его из нескольких котлет, острого майонеза, острого соуса шрирача, а также смеси кориандра и лука. Бургер весит около двух килограммов и в шесть раз больше обычных сэндвичей. Один из менеджеров ресторана, Тед Брайен, признался, что Путин — единственный государственный лидер, день рождения которого отмечают в заведении подачей особого блюда.
Россияне через социальные сети поздравляют президента РФ Владимира Путина, которому в эту субботу, 7 октября, исполняется 65 лет. На страницах пользователи выкладывают фотографии, где запечатлен российский лидер, любимые цитаты главы государства, а также высказывают свое отношение к президенту.
В городах Европы появились граффити с изображением президента России Владимира Путина. В Париже местный художник Skame Retors стилизовал изображение под советский плакат Александра Родченко. Аналогичные поздравления также появились на улицах Берлина, Дамаска и Нью-Йорка.