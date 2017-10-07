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07 октября 2017
15:08  07 октября 2017 0

В Париже появились граффити к дню рождения Путина. ФОТО

Клипарт, париж
Парижский уличный художник поздравил Путина с юбилеемФото: depositphotos.com © URA.RU

В городах Европы появились граффити с изображением президента России Владимира Путина. Рисунки приурочены к дню рождения главы государства — 7 октября ему исполнилось 65 лет. Список мегаполисов, на улицах которых можно найти портреты российского лидера, пополнился Парижем.

В столице Франции местный художник Skame Retors стилизовал изображение под советский плакат Александра Родченко. Правда, вместо «Книги. По всем отраслям знания» граффити сопровождает надпись: «Пацифист, с днем рождения».

Аналогичные поздравления, напомним, появились на улицах Берлина, Дамаска и Нью-Йорка. Правда, в последнем случае это были не граффити, а своего рода перформанс на здании штаб-квартиры ООН. На стекла транслировали игру в «крестики-нолики», в финале которой высвечивался хэштег #PUTWIN.

Сергей Демин
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