В Париже появились граффити к дню рождения Путина. ФОТО

В городах Европы появились граффити с изображением президента России Владимира Путина. Рисунки приурочены к дню рождения главы государства — 7 октября ему исполнилось 65 лет. Список мегаполисов, на улицах которых можно найти портреты российского лидера, пополнился Парижем.
В столице Франции местный художник Skame Retors стилизовал изображение под советский плакат Александра Родченко. Правда, вместо «Книги. По всем отраслям знания» граффити сопровождает надпись: «Пацифист, с днем рождения».
Аналогичные поздравления, напомним, появились на улицах Берлина, Дамаска и Нью-Йорка. Правда, в последнем случае это были не граффити, а своего рода перформанс на здании штаб-квартиры ООН. На стекла транслировали игру в «крестики-нолики», в финале которой высвечивался хэштег #PUTWIN.