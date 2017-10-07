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07 октября 2017
15:15  07 октября 2017 13

«От такого взгляда хочется провалиться сквозь землю». Россияне поздравляют Путина с днем рождения через соцсети. ФОТО, ВИДЕО

Многие не могут пройти мимо такого поводаФото: Марина Харламова "ВКонтакте"

Россияне через социальные сети поздравляют президента РФ Владимира Путина, которому в эту субботу, 7 октября, исполняется 65 лет. На страницах пользователи выкладывают фотографии, где запечатлен российский лидер, любимые цитаты главы государства, а также высказывают свое отношение к президенту. Кроме обычных хештегов #Путин и #деньрождения выделяется отметка #путинкрут.

«От такого взгляда хочется провалиться сквозь землю, — признается Мария Хрипунова, выложившая снимок сурового Путина. — Иногда использую этот трюк».

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Фото: соцсети

«На радио »#СпутниквКрыму« нет программы по заявкам. Но ПРЕЗИДЕНТУ я бы сегодня подарил песню в исполнении его любимой группы! — добавляет Андрей Матюхин, выложивший песню „Березы“ группы „ЛЮБЭ“. — С Днем Рождения, Владимир Владимирович! Композиция немного грустная, но о самой прекрасной стране в мире, ЛИДЕРОМ которой ВЫ являетесь».

В соцсетях отмечают и активность поклонников президента за границей. «Вчера я поехал в Прагу и нашел эту интересную мелочь, — написал на своей странице Влад Засадни из Магнитогорска, который учится в Чехии, приложив граффити из Праги. — Поздравляю вас с днем рождения, миротворец!»

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Путина поздравляют в Праге Скрин из «ВКонтакте»

Появляются и видеопоздравления от россиян, которые желают президенту мужества, здоровья и с достоинством преодолевать все трудности. «Спасибо за мирное небо над нашей головой. Терпения, здоровья и силы духа! Я хотел сказать, что вы самый красивый в мире президент. Вы клевый!» — говорят прохожие, которых просят поздравить президента.

Хэштег #СДнёмРожденияПрезидент вышел в топ русскоязычного «Твиттера». «С Днём Рождения, Наш Капитан! Штурвал России в твоих надёжных руках, держи его крепко, а мы уж не подведём!» — пишут пользователи.

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Фото: Twitter

Российского лидера поздравил с юбилеем и экс-чемпион мира по боксу в нескольких весовых категориях, 48-летний Рой Джонс. Спортсмен поблагодарил президента Путина за российский паспорт, который получил в сентябре 2015 года. «Огромное вам спасибо за предоставленную возможность стать вашим соотечественником и познать страну, которой вы руководите, — приводит слова Джонса RT. — Надеюсь, что в один прекрасный день вы станете не просто лучшим, но и самым известным человеком в мире».

Боксер поблагодарил российского президента за все, что тот делает. «Пусть Бог хранит вас. Еще раз спасибо за паспорт. Я — русский», — подчеркнул Джонс.

Наталия Вершинина
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