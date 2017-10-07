Сирийские военные написали на стене в Дамаске поздравление президенту РФ Владимиру Путину с днем рождения. Фотографию «подарка» опубликовал советник на общественных началах спикера Госдумы Вячеслава Володина Евгений Примаков.
«Когда меня заносило туда, было заметно, что вот это — русские флаги, значки с Путиным, постер на каком-нибудь блокпосту — Путин и Асад, оба в черных очках, всем сдаваться! — не показуха, а от души», — написал он в Facebook. Надпись на стене гласит: «С днем рождения, защитник Путин!»
Как писало «URA.RU» ранее, в Германии уличные художники также подготовили подарок к 65-летию Владимира Путина. В Берлине появилось граффити, где российский лидер изображен сидящим в кресле в окружении белых голубей — символов мира.