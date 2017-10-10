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10 октября 2017
10:20  10 октября 2017 1

Звезда «Дома-2» обиделась на Максима Фадеева за пренебрежение

Максим Фадеев, фадеев максим
Продюсер смотрит на прошлое участниц кастингаФото: Личная страница Максима Фадеева в instagram

Звезда «Дома-2» Екатерина Колесниченко обижена словами и поведением продюсера Максима Фадеева, который не взял ее в группу SEREBRO.

Ранее девушка вместе с коллегами отправила заявку для участия в кастинге на вакантное место в музыкальном коллективе. Однако Фадеев сразу сказал, что шансы у экс-участниц телешоу невелики, так как ему будет непросто изменить их образ, пишет издание Starhit.ru.

Место в группе SEREBRO освободилось после ухода Полины Фаворской. Тогда продюсер коллектива сообщил, что ее место может занять любая девушка, отвечающая строгим требованиям. Для участия в кастинге нужно было записать видео с демонстрацией своих данных.

Среди потенциальных участниц оказались и звезды «Дома-2» во главе с Колесниченко. Однако им вскоре было отказано самим Фадеевым, оставившим запись в своем микроблоге. «Я понимаю желание участников разных шоу попасть в группу SEREBRO. Но с таким бэкграундом и репутацией, я думаю, что это невозможно. Поэтому я не рекомендовал бы им подавать заявки на наш кастинг — это не имеет смысла», — резко высказался композитор.

Далее последовал ответ самой Колесниченко: «Это обидно и неприятно. Хотя у меня уже выработался некоторый иммунитет. У некоторых из нас, участников, более миллиона подписчиков. На месте Фадеева я поблагодарила бы за проявленный интерес и проявленные теплые чувства», — подчеркнула несостоявшаяся солистка известной группы.

Лев Истомин
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