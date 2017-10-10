Директора ФБК задержали в Москве из-за фильма «Он вам не Димон»

Судебные приставы отвезли в столичное управление директора Фонда борьбы с коррупцией — Романа Рубанова. Поводом стал отказ от выполнения решения суда, который постановил удалить из Сети фрагменты ролика «Он вам не Димон». В нем члены ФБК рассказывали об имуществе, которое якобы принадлежит премьеру Дмитрию Медведеву.
Рубанова задержали у подъезда собственного дома утром, 10 октября, после чего повезли на Бутырский вал, в управление ФССП по Москве, пишет «Интерфакс».
Отметим, что 31 мая 2017 года Люблинский суд Москвы полностью удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к ФБК, обязав ответчиков удалить порочащие бизнесмена сведения и опубликовать опровержение в течение 10 дней.