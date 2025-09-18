Третий международный форум «Диалог о фейках 3.0» пройдет в Москве в конце октября 2025 года. Об этом сообщил эксперт Global Fact-Checking Network (GFCN) Тимофей Ви. Цель мероприятия — обсуждение вопросов борьбы с распространением ложной информации. Подчеркивается, что фейки и дезинформация остаются одной из ключевых проблем для всех развитых государств.
«Вот недавний пример: власти Европейского союза обвинили Россию в атаке на самолет Урсулы фон дер Ляйен с помощью GPS-помех во время ее визита в Болгарию. Они утверждали, что самолет был вынужден кружить над аэропортом в течение нескольких часов, а пилоты полагались на бумажные карты. GFCN опровергли этот фейк: проанализировали данные о полете и доказали, что самолет приземлился с задержкой всего в девять минут. Однако так называемые „глобальные“ СМИ не поспешили опубликовать опровержение своих исходных заявлений. И это лишь один из многих примеров. Борясь с дезинформацией на протяжении многих лет, мы накопили серьезный опыт», — заявил Ви. Его слова передает пресс-служба GFCN, документ есть в распоряжении URA.RU.
В целях распространения российского опыта противодействия фейковой информации была учреждена глобальная сеть фактчекинга Global Fact-Checking Network. На официальном сайте GFCN размещено свыше ста образовательных материалов, включая статьи и видеоролики, посвященные вопросам проверки достоверности данных, выявления дипфейков и анализа методов информационных манипуляций. Значительное внимание уделяется развитию критического мышления и опровержению дезинформационных повествований. «Мы считаем, что людей нужно не разъединять, а объединять, поэтому в октябре этого года планируем организовать уже третий ежегодный международный форум „Диалог о фейках 3.0“. Приглашает страны Глобального Юга присоединиться, ведь только совместными усилиями мы сможем дать ответ угрозе», — отметил он.
Тимофей Ви отметил, что в условиях стремительной цифровизации Россия сталкивается с аналогичными вызовами, что и другие государства с развивающейся экономикой, среди которых — проблема фейковых новостей и дезинформации. Так, во время пандемии COVID-19 дезинформация приводила к трагическим последствиям, а в текущей ситуации конфликта фейки используются в качестве инструмента для усиления внутриполитической поляризации и разобщения мирового сообщества. По словам эксперта, только совместными усилиями получится дать ответ угрозе.
