09:00 13 октября 2017 0

Власти Югры не могут найти разработчиков для новых учебников истории региона Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Здравствуйте, сегодня 13 октября. И вот главное к этому часу:

Администрация свердловского губернатора и ЕР конкурируют на выборах мэра. И каждый раз весело, с интригой.

Как регионы выбивают деньги из федералов. Почему одни наши лидеры могут убедить дать деньги, а другие сливают переговоры — в материале «URA.RU».

Новые правила для жителей Прикамья: в Перми повышают налоги для бизнеса и владельцев жилья.

Лишили миллионов: «Газпром» забрал у Тюмени крупнейшего налогоплательщика.

ХМАО из-за попыток переписать историю сравнили с Украиной. Ученые против учебников о регионе: «Югорчане окажутся современниками шумеров и египтян».

«Ведь Амур стреляет наугад»: уральский гусар записал серенаду для Натальи Поклонской.