02:12 13 октября 2017 0

Власти Югры не могут найти разработчиков для новых учебников истории региона Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Югре буксует эксперимент, цель которого — доказать, что регион не является сырьевым придатком Тюменской области, а имеет свою древнюю и богатую историю. Как сообщил источник «URA.RU» в правительстве округа, власти не могут найти авторов для создания новых учебников, в которых должны быть отражены идеологически правильные тезисы. Профессиональное сообщество настроено скептически: факты, которые из политических соображений притягиваются за уши, могут деструктивно сказаться на регионе.

Учебники разрабатываются в рамках проекта «Югра многовековая», за который отвечает правительственный центр «Открытый регион». Источник в «Белом доме» объясняет отсутствие авторов тем, что местные ученые недостаточно компетентны для создания труда такого уровня. В нем должны быть пересмотрены привычные представления об истории края. Другой инсайдер, в профессиональном сообществе, утверждает, что причина иная — югорские историки не желают подписываться под работой из-за излишней политизированности темы.

Возраст наковальни, обнаруженной в югорском болоте, датирован 6 тысячелетием до н. э. Это та эпоха, когда жили древние египтяне Фото: Нина Калинина © URA.RU

По словам собеседника, многие факты, которые нужно отразить в учебнике, имеют мало общего с реально происходившими событиями. В частности, в новой истории Югре должно быть 825 лет. Данный тезис основывается лишь на единичном упоминании в древних русских летописях земли, которая может считаться нынешним ХМАО только гипотетически.

В рамках «Югры многовековой» в регионе активно развернулись раскопки, однако и их результаты, как объясняет собеседник агентства, находятся под вопросом. Например, во время раскопок мест захоронения жителей деревни Горнофилинская были найдены кожаные сапоги, принадлежащие одному из захороненных, умершему в конце 19 века. Находка, однако, была объявлена артефактом древности, а поселок — более 350-летний.

«Могильник конца 19 века — это никакой не памятник культуре, это, считай, кладбище. Разрыли могилу, показали по телевизору, какие мы древние. Сегодня по одному только источнику говорим, что Югре 825 лет, недавно „Лукойл“ раскопал на месторождениях наковальню, которой восемь тысяч лет. Боимся, что теперь придется научно доказывать, что югорчане современники шумеров и древних египтян», — на условиях анонимности рассказывает один из югорских ученых.

По мнению руководителя проекта, директора «Открытого региона» Оксаны Макеевой, дело обстоит ровным счетом наоборот и инициативу «Белого дома» поддерживают историки.

Выкопанные на кладбище конца 19 века сапоги, югорские СМИ использовали как доказательство древности края Фото: Александр Елизаров © URA.RU

«Есть целое сообщество югорских историков и авторов, которые готовы поучаствовать в создании академической истории и учебников для старшеклассников. Мы вышли на Российскую академию наук (РАН) и расписали им все факты, объяснив почему создание этой литературы важно для самобытности Югры, и нам удалось прийти к соглашению о сотрудничестве. Встреча с представителями РАН назначена на ноябрь этого года. Первый учебник для старшеклассников мы планируем выпустить в конце 2018 года, дальше будем заниматься академической историей, которая, по предварительным данным, будет изложена в семи томах»», — комментирует Макеева.

Опрошенные «URA.RU» независимые эксперты со скепсисом относятся к экспериментам в Югре. Историк и политический обозреватель Максим Артемьев считает, что изыски северян далеки от реальной науки и связаны с негласной борьбой между регионами «матрешки».

«Когда появляется новый субъект, появляется запрос на создание его собственной истории, которая объяснит, почему этот субъект самодостаточный и такой особенный. Сейчас мы видим это на примере Украины, которая сама себе пишет историю. Такие примеры есть и внутри страны. В Сибири нашли нефть, и никому не нужные, отсталые регионы стали драйверами экономического роста. В силу различных процессов, ХМАО и ЯНАО составляли часть Тюменской области, но перехватили управление в свои руки. Это сложная политическая игра. Тогда появилась необходимость в написании своей истории», — рассказывает историк.

По мнению руководителя исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимира Симиндея, попытки властей переписать историю могут иметь негативные последствия. «Периодическая смена исторических ценностей, фактов и трактатов приводит к тому, что сама история теряется и забывается. В результате этого можно получить население, которое не верит в историю», — заявляет ученый в беседе с агентством.

Куратор проекта в правительстве Югры, первый замгубернатора Алексей Шипилов считает, что жителям округа просто необходимо осознавать себя вовлеченными в общую историю государства и гордится своими достижениями.

«Результат проекта, конечно, измеряется не количеством найденных артефактов или числом томов академической истории. Восприятие жителями сегодняшних событий через призму истории региона — это основа для гражданского мира и согласия в округе, это то, что объединяет при угрозах и попытках дестабилизировать ситуацию. Для внешней аудитории „Югра многовековая“ — бренд, который точнее многих других расскажет о нашем регионе, соединив и усилив многие другие смыслы при позиционировании Югры», — комментирует в разговоре с «URA.RU» Алексей Шипилов.

Как ранее сообщало агентство, в рамках проекта «Югра многовековая», также был разработан новый герб региона. На нем изображены символы древних княжеств, которые входили в большой герб династии Романовых и которые якобы размещались на территории нынешнего ХМАО. Однозначной оценки общественности этот проект также пока не получил.