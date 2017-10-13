09:51 13 октября 2017 0

Приложение позволяет компании выяснять, установлены ли в смартфонах клиентов другие сервисы такси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сервис такси Gett направил в ФАС письмо с просьбой проверить «Яндекс.Такси». Компанию заподозрили в тайном изучении содержимого телефонов клиентов, а именно — не установлены ли там программы других сервисов такси.

По мнению Gett, с помощью скрытых функций своего приложения «Яндекс.Такси» может менять ценовую политику, отмечает РБК.

По данным исследования Gett, если на телефоне клиента установлены два приложения, то в 60% случаев «Яндекс.Такси» предлагает более низкие цены.

Жалоба Gett поступила в то время, когда ФАС должна разрешить или отклонить заявку на объединение «Яндекс.Такси» и Uber. Это решение должно быть принято до 17 ноября.