Пермский губернатор призвал учесть замечания общественников по Дому ребенка

В вопросе реорганизации Дома ребенка в Перми пока рано ставить точку. Глава региона Максим Решетников призвал учесть все замечания, которые внесли общественники по этому поводу, сообщили «URA.RU» в администрации губернатора.
В четверг, 12 октября, состоялось заседание экспертного совета по вопросу реорганизации Пермского краевого специализированного Дома ребенка. Большинство экспертов проголосовало за то, что реорганизация «не приведет к негативным последствиям в обеспечении их жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха, оздоровления детей, оказания им медицинской, социальной, лечебно-профилактической, социально-правовой помощи».
Однако были и те, кто высказались против — это представители благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев и Татьяна Добрынина. Они направили в совет свои предложения для принятия решения по реорганизации Дома ребенка. Это, в частности, сохранение малокомплектных групп в учреждениях, куда будут переведены дети (до 6 человек в группах с детьми в возрасте до 4 лет) и размещение каждого ребенка таким образом, чтобы полностью исключить повторные переводы детей в другие учреждения.
Как уже сообщало «URA.RU», Пермский Дом ребенка, где содержатся 102 ребенка в возрасте до 4 лет с нарушениями поражением нервной системы и нарушениями психики, хотят передать в ведение минсоцразвития и присоединить к детской больнице №13. Пермское региональное отделение «Родительского сопротивления» отправило Максиму Решетникову открытое письмо с просьбой не допустить этого. Кроме того, в Сети собирают подписи под аналогичной петицией.